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Çevre

Antarktika'da buzul erime hızı iki kat arttı

Yeni ölçümler özel olarak buzulların ölçümünü yapmak üzere tasarlanmış bir radar yerleştirilen Avrupa'nın Cryosat uzay aracından geldi.

20 Mayıs 2014 14:50

Antarktika'daki buzul erime hızı 2010-2013 arasında bir önceki gözlem dönemine göre iki misline çıktı.

Sonuçlar özel olarak buzulların ölçümünü yapmak üzere tasarlanmış bir radar yerleştirilen Avrupa'nın Cryosat uzay aracından geldi.

Yeni araştırma 2010-2013 yılları arasında yapılan ölçümlere dayanıyor ve başka uydulardan 2005 ile 2010 yılları arasında yapılan gözlemleri güncelliyor.

BBC bilim muhabiri Jonathan Amos’un haberine göre, araştırma kapsamında kıta üç bölgeye ayrıldı ve Cryosat üç bölgenin ortalama buzul kalınlığı kaybının yılda 2cm olduğunu ortaya koydu. Üç bölgeye tek tek bakıldığında yıllık buzul kaybı Batı'da 134 milyar ton, Doğu'da 3 milyar ton ve Antarktika yarımadasında 23 milyar ton. Değerlendirmelere göre, Antarktika'nın buzul kaybı dünyada deniz seviyesini yılda 0.43mm yükseltecek düzeyde.

 

Buzul erimesinin olası etkileri

 

Batı Antarktika'daki altı buzulun tümünün erimesi halinde dünya denizlerinin seviyesinin 1 metre 20 santim yükselteceği tahmin ediliyor. Bu Antarktika kıtasının deniz seviyesi üzerindeki potansiyel etkisinin sadece çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Kıtanın tamamı üzerinde yaklaşık 26,5 kilometreküp buzul var ve bunun deniz seviyesi olarak karşılığı 58 metre.

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