T24 LogoT24 Logo
Çevre

Antartika'da 450 bin kilometrekarelik buzul alan eriyor mu?

Almanya’daki Alfred Wegener Kutup ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü, Antarktika'nın doğusundaki 450 bin kilometrekarelik bir buzul alanının tehlikede olduğunu açıkladı

11 Mayıs 2012 18:27

Antarktika'nın doğusunda, daha önce erime görülmeyen bir bölge tehlike altında. Bilim insanlarına göre 450 bin kilometrekarelik bir buzul alanının erimesi suların 4 milimetreye kadar yükselmesine sebep olabilir.

Antarktika’nın doğusunda yer alan ve Weddell Denizi’ne sınır olan Filchner-Ronne buzulunda şimdiye kadar küresel ısınmadan dolayı erime görülmemişti. Buzul erimesiyle ilgili yapılan gözlemler daha çok Antarktika’nın batısında yer alan Amundsen Denizi’nin çevresine odaklanmış durumda. Ancak yeni araştırma farklı bir sonuç ortaya koydu.

Almanya’daki Alfred Wegener Kutup ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü, Antarktika'nın doğusundaki 450 bin kilometrekarelik bir buzul alanının tehlikede olduğunu açıkladı. Araştırması Nature dergisinde yayınlanan Dr. Harmut Hellmer’e göre Antarktika’daki bu buzul kitlesi, yüzyıl sonunda parçalara ayrılacak.

Bilim insanlarına göre, Antarktika’nın kenarındaki denizde yüzen büyük buz kütleleri karada yer alan büyük buzulların tabanını aşındıran ılık sulara karşı tampon görevi görüyor. Hellmer, buz kütlelerini buzun akışını azaltması ve buzul rüzgârlarını engellemesi açısından şişe mantarına benzetiyor.

 

Su seviyesi 4 milimetre yükselebilir

 

Eğer buz kütleleri alttan erimeye başlarsa buz tabakası inceliyor, sürüklenen yüzey küçülüyor ve arka tarafta yer alan buz hareket etmeye başlıyor.

Hellmer ve araştırma takımı, Filchner-Ronne buzulunun erimesinin yükselen küresel su seviyesine her yıl 4,4 mm daha ekleyebileceğini tahmin ediyor.

Uzaktan algılama verilerinden edinilen son tahminlere göre bilim insanları, 2003 - 2010 yılları arasında buzul erimelerinden dolayı küresel su seviyesinin her yıl 1,5 mm yükseldiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra okyanusların genişlemesi nedeniyle de ek olarak 1,7 mm’lik yıllık artış tahmin ediliyor. (Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

Antartikabuzulerime

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24