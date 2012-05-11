Antartika'da 450 bin kilometrekarelik buzul alan eriyor mu?

Antarktika'nın doğusunda, daha önce erime görülmeyen bir bölge tehlike altında. Bilim insanlarına göre 450 bin kilometrekarelik bir buzul alanının erimesi suların 4 milimetreye kadar yükselmesine sebep olabilir.

Antarktika’nın doğusunda yer alan ve Weddell Denizi’ne sınır olan Filchner-Ronne buzulunda şimdiye kadar küresel ısınmadan dolayı erime görülmemişti. Buzul erimesiyle ilgili yapılan gözlemler daha çok Antarktika’nın batısında yer alan Amundsen Denizi’nin çevresine odaklanmış durumda. Ancak yeni araştırma farklı bir sonuç ortaya koydu.

Almanya’daki Alfred Wegener Kutup ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü, Antarktika'nın doğusundaki 450 bin kilometrekarelik bir buzul alanının tehlikede olduğunu açıkladı. Araştırması Nature dergisinde yayınlanan Dr. Harmut Hellmer’e göre Antarktika’daki bu buzul kitlesi, yüzyıl sonunda parçalara ayrılacak.

Bilim insanlarına göre, Antarktika’nın kenarındaki denizde yüzen büyük buz kütleleri karada yer alan büyük buzulların tabanını aşındıran ılık sulara karşı tampon görevi görüyor. Hellmer, buz kütlelerini buzun akışını azaltması ve buzul rüzgârlarını engellemesi açısından şişe mantarına benzetiyor.

Su seviyesi 4 milimetre yükselebilir

Eğer buz kütleleri alttan erimeye başlarsa buz tabakası inceliyor, sürüklenen yüzey küçülüyor ve arka tarafta yer alan buz hareket etmeye başlıyor.

Hellmer ve araştırma takımı, Filchner-Ronne buzulunun erimesinin yükselen küresel su seviyesine her yıl 4,4 mm daha ekleyebileceğini tahmin ediyor.

Uzaktan algılama verilerinden edinilen son tahminlere göre bilim insanları, 2003 - 2010 yılları arasında buzul erimelerinden dolayı küresel su seviyesinin her yıl 1,5 mm yükseldiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra okyanusların genişlemesi nedeniyle de ek olarak 1,7 mm’lik yıllık artış tahmin ediliyor. (Deutsche Welle Türkçe)