Antarktika postanesinde çalışmak ister misiniz?

Antarktika Mirası Vakfı Antartik yaz olarak bilinen Kasım-Aralık dönemi için şu anda yaşayan bir müze olan Port Lockroy'da çalışacak dört kişi arıyor.

Tüm masraflar işveren tarafından karşılanacak, aylık maaş ise 1000 sterlin, yani 3 bin 750 Türk Lirası civarında olacak.

İşin kötü tarafları ise.... hava gerçekten, ama gerçekten çok soğuk. Temel enerji ihtiyacı da her zaman karşılanmayabiliyor.

İş tanımı ise, postaneyi, dükkanı ve müzeyi işletmek ve temel bakım hizmetlerini yürütmek.

İdeal çalışanın özellikleri arasında organizasyon yetenekleri, perakendecilik deneyimi ve çevre duyarlılığı yer alıyor.

İş ilanında şu soru yer alıyor: "Kaygan kayalıklar ve vıcık vıcık kar üzerinde oldukça ağır bir kutuyu taşırken, penguenlerden kaçabilir misiniz?"

Bir diğer soru ise şu: "Bir ay kadar yıkanmasanız, beş ay boyunca sadece üç kişi ile yakın olsanız ve etrafınız kokular saçan 2 bin penguenle çevrili olsa, sizin için dert olur mu?"

Port Lockroy 1944 yılında İngiliz araştırma istasyonu olarak kuruldu ve 1962'ye kadar işledi.

1996 yılında ise tarihi bir alan ve anıt ilan edildi ve yaşayan müzeye çevrildi.

Yaz dönemi boyunca günde bir ya da iki gemi geliyor. Toplam ziyaretçi sayısı 18 bin.

Postanede çalışan memurlar ise tüm mevsim boyunca ellerine ulaşacak 70 bin mektuptan sorumlu olacaklar.