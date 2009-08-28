Antartika 4 kat hızlı eriyor!

Antarktika'daki buzulların, 10 yıl öncesine oranla dört kat hızlı eridiği açıklandı.



Leeds Üniversitesinden bir grup bilim adamının "Geophysical Research Letters" isimli bilim dergisinde yayımlanan araştırmasına göre, en belirgin erime Batı Antarktika'daki en büyük buzullardan Pine Island'da gözlemleniyor. Bu buzul 10 yıl önce yılda 16 metre incelirken, bu rakam şimdi 90 metreye kadar yükseldi.

Pine Island buzulunun 175 bin kilometre kare genişliği ve tipik özellikleri nedeniyle uyduyla en iyi izlenen buzul olduğuna işaret eden araştırmacılar, erimenin bu hızla devam etmesi halinde devasa buzdağının 100 yıl içinde yok olacağı tahmininde bulundu.

Bilim adamları daha önce bu süreyi 600 yıl olarak öngörüyorlardı. Araştırma ekibinden Profesör Andrew Shepherd, Kanada'nın Newfoundland ve New Brunswick eyaletleri büyüklüğünde olan Pine Island buzulunun erimesinin, sadece bölgedeki değil, dünyadaki tüm denizlerin seviyesini yükselteceğini belirterek, ''Çünkü bu buzulda, mevcut denizlerdeki su miktarını bir kat artıracak kadar buz var. Bu da ne kadar büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu anlamak için yeterli bir veridir'' dedi.