Tsunami Antartika'da buzuldan parça kopardı

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzmanları, Avrupa Uzay Dairesinin (ESA) Envisat uydusunun çektiği görüntüler yardımıyla Japonya'daki tsunaminin Antarktika'da yol açtığı hasarı tespit etti.Japonya'nın doğu kıyısını vuran tsunaminin Antarktika'ya ulaşması 18 saat sürdü. Tsunami batı Antarktika'daki Sulzberger buzuluna ulaştığında dalga boyu sadece 30 santimetreydi. Ancak oluşan basınç, 80 metre kalınlığındaki buzuldan parçalar koparmaya yetti.NASA'da görevli buzul bilimci Kelly Brunt, bilim adamlarının yıllardır dalga hareketlerinin buzdağlarına etkileri konusunda araştırmalar yaptığını ifade etti.Brunt ve ekibi, Japonya'daki tsunaminin ardından, Amerikan Deniz Araştırmaları Dairesinin tsunami modellerini kullanarak, dalganın Antarktika'da Sulzberger buzulunu vuracağını hesapladı.O sırada bölgede hava bulutlu olduğu için, sadece Envisat uydusu net görüntü alabildi. Tsunami, 6x10 metre büyüklüğünde iki buz dağını buzuldan kopardı.Tsunamiler açık denizde 30-80 santimetre arasında dalga yüksekliğinde olurken, sığ, kıyıya yakın bölgelerde 50 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor.Tsunamiler en çok Pasifik Okyanusu'nda, büyük depremlerin meydana geldiği, dünyadaki aktif volkanların yaklaşık yarısının bulunduğu Pasifik Ateş Çemberi denilen volkanik bölgede görülüyor.