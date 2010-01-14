Antartika İstanbul'da

T24- Antarktika’da yapılan bilimsel çalışmalar ve küresel ısınma hakkında çocukları bilgilendirmek için, dünyanın ilk sıfır emisyonlu bilim istasyonu Prenses Elisabeth’in bir benzeri olan “Yeşil İstasyon” projesi Şişli Bilim Müzesi’nde hayata geçti.



Yoğun ilgiyle karşılanan Yeşil İstasyon, Mayıs ayına kadar ziyarete açık olacak.

Ntvmsnbc' de yer alan habere göre Yeşil İstasyon, ziyaretçilerini Antarktika topraklarına götürüyor. Ekim ayında Şişli Bilim Müzesi’nde ziyarete açılan istasyonda eğitmenler tarafından Antarktika’da yaşam ve küresel ısınma hakkında bilgilendirilen minikler, projenin iletişim sponsorları NTV Yeşil Ekran ve NTV Bilim tarafından hazırlanan bir kısa filmi iglo içinde izleme şansına sahip oluyorlar.

Electrolüx'un desteklediği Yeşil İstasyon'da Antarktika’da yapılan çalışmaları da öğrenme fırsatı bulan ziyaretçiler, istasyonun içini gezerek ve eğitmenler eşliğinde deneyler yaparak öğrendiklerini pekiştirme olanağı buluyorlar.

Yeşil İstasyon’u her gün 09:00 – 18:00 saatleri arasında gezilebiliyor.

Giriş ücreti yetişkinler için 5, öğrenciler içinse 4 TL.

Prenses Elisabeth sıfır emisyon istasyonu

15 Şubat 2009’da açılan dünyanın ilk sıfır emisyonlu araştırma istasyonu Prenses Elisabeth, Utsteinen Dağı’nda kayalık bir alan üzerine kurulan, içinde 20 bilim adamının çalıştığı bir üstür. Alanlarında uzman araştırmacılar, istasyonda buzulların incelenmesi; ozon tabakası ve sıcaklık seviyesindeki değişikliklerin takibi; canlıların, deniz yatakları ve deniz hayatının incelenmesi; iklim değişikliğinin türlere etkisi gibi araştırmaları yapıyorlar. Antarktika gibi iklim koşullarının zor olduğu bir yerde bile doğaya zarar vermeyen “pasif evler” inşa edilebileceğinin en güzel kanıtı olan Prenses Elisabeth Sıfır Emisyon İstasyon’u, yenilenebilir enerji kaynaklarının yerinde kullanımı ile kendi ihtiyaçlarını karşılıyor.