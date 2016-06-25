Antalya'da 30 yılın en kötü turizm sezonu yaşanıyor

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Göynük, Çamyuva, Tekirova ile birlikte Türkiye'nin en önemli turizm bölgesi Kemer'de boş dükkan sayısının 393 olduğunu söyledi. Dere, bu yılın ilçedeki son 30 yılın en kötü turizm sezonu olduğunu belirtti.

Adlıhan Dere, geçen yıl 13 milyon turistin gelen Antalya'da bu sene Rusya ile yaşanan krizin ve artan terör olaylarının etkisiyle ciddi bir kayıpla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Antalya'da esnafın önemli bir bölümünün turizm sektörüyle bir şekilde bağlantılı olduğunu belirten Dere, ortaya çıkan sorun ve çözüm önerilerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'a dosya halinde sunduğunu belirtti.

"Turizmdeki kriz doğal afet sayılmalı"

Dere'nin Bakanlara sunduğu dosyalardan birinde Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın hazırladığı, ilçenin 2016 turizmine ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Adlıhan Dere, kendisinin de ilçeye programlı bir gezi dahilinde gittiğini belirterek; "Kemer'de 5 yıldızlı 200 otel ve tatil köyünün 60'ı kapalı" dedi.

Kemer'de cadde cadde, sokak sokak boş dükkan sayısının verildiği raporda, ilçe merkezinde 170 dükkanın boş olduğu belirtildi. 2 Haziran itibariyle rakamların yer aldığı raporda, ilçeyi boydan boya kat eden Atatürk Bulvarı'nda 44, yine ilçenin önemli ticaret merkezlerinden Cumhuriyet Bulvarı'nda 48 dükkanın kapalı olduğu bilgisi yer aldı.

2015'te turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Barlar Sokağı'nda 5, Liman Caddesi'nde 11 dükkanın kapalı olduğu raporda yer aldı. İlçe merkezinin yanı sıra, Çamyuva'da 114, Tekirova'da 52 ve Göynük'te 57 dükkanın boş olduğu belirtildi.

Bakanlara da sunulan raporda Kemer esnafı, yaşadıkları krizi 'doğal afet' ya da 'terör' olaylarıyla bir tutarken "Doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde ya da terörün insanların hayatını olumsuz etkilediği bölgelerde devletimiz nasıl yardım elini uzatıyorsa bu yıl da Antalya'nın, dolayısıyla Kemer'in devletimizin yardım eline ihtiyacı var" ifadelerine yer verildi.

"Esnaf ve sanatkarın kredi borçları ertelensin"

Kemer'de böylesine sıkıntılar yaşanırken Alanya'da da bölgedeki otellerdeki doluluk oranının yüzde 25 civarında olduğunu gördüklerini aktaran Adlıhan Dere, aynı şekilde turist portföyünün yüzde 40 Alman, yüzde 35 Rus olduğunu dile getirdi. Dere, Manavgat'ta ortalama doluluk oranının da yüzde 25 olduğunu gördüklerini aktardı.

Esnaf ve sanatkarın kısa vadede tüm vergi, SGK ve kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesi, banka hesaplarındaki e-hacizlerin kaldırılması ve 2 yıl ödemesiz '0' faizli kredi istediklerini aktaran Dere, bunlarla birlikte Antalya'da turizm sektörünü canlandıracak çeşitli adımları da beklediklerini söyledi. Bu adımların başında 4 milyon 500 civarındaki kamu çalışanının '0' faizli kredilerle tatillerini Antalya'da yapmalarının sağlanması, THY'nin indirimli bilet kampanyalarıyla bu yıl Antalya'ya gelinmesinin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Dere, hepsinden önemlisinin de turizmde farklı pazarlar yaratılması olduğunu kaydetti.

"2016 farklı bir yıl"

Buna ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, başta Arap ve Körfez ülkeleri olmak üzere Hindistan, Japonya, Çin ve ABD'den turist getirilmesi konusunda çalışmaların sürdürdüğünü belirttiğini dile getiren Dere, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de Almanya başta olmak üzere Avrupa'da gerçekleştirdiği ziyaret ve temasları önemli bulduklarını söyledi.

Antalya'da 2016'nın farklı bir yıl olduğunu ve yaşanan kriz ortamından ancak elbirliğiyle çıkılabileceğini dile getiren ASEBO Başkanı Dere, şunları söyledi:

"Bu yıl tatil için Yunanistan, İspanya ya da herhangi bir ülkeyi tercih eden turistin Antalya'daki hizmeti gittiği hiçbir yerde bulamayacağına inanıyoruz. Dönüp dolaşıp yine Antalya'ya gelecek. Bizim birliktelik ve beraberliğimizi göstermemiz lazım. Antalya, daha kasım ayında dünya liderlerinin katılımıyla G-20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Antalya güvenli bir şehir."

"Turistler güvenlik tehdidiyle otelden çıkamadı"

Dere, AESOB olarak böylesi bir hassasiyeti taşırken, G-20 Zirvesi'nin de gerçekleştiği Belek'te turistin güvenlik tehdidiyle otellerden çıkartılmadığını iddia etti. Belek'te doluluk oranının bölge bölge, yüzde 40- 60 oranında olduğunu belirten Dere, "Ancak Belek çarşısına turist gelmiyor. Bölge esnafı 'Otellerdeki turist gelse bize yetecek' diyor, ancak otellere turist getiren kişiler 'Dışarda biz sizin can güvenliğinizi sağlayamayız' gibi söylemlerle turisti ya otel içinde tutuyor ya da kendi istedikleri yerlere götürüyor" diye konuştu.