Turizmin başkentinde sahiller sinek avlıyor

Turizmde tarihinin en kötü haziran ayını yaşayan Antalya'da, Konyaaltı sahilinde adeta kış görüntüleri yaşandı.

Hava sıcaklığının 41 dereceyi bulduğu Antalya'da turizmdeki kötü gidişat, her yıl bu dönemlerde binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Konyaaltı sahilini de etkiledi.



En sakin günlerini yaşayan Konyaaltı sahilinde bugünkü görüntü kış aylarını andırdı.



Otel ve turizm firmalarının şezlongları boş kalırken, aşırı sıcak nedeniyle çok az sayıda Antalyalı serinlemek için denizi tercih etti.