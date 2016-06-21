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Ekonomi

Turizmin başkentinde sahiller sinek avlıyor

Her yıl onbinlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Konyaaltı sahili, haziran ayında boş görüntüsüyle dikkat çekti

21 Haziran 2016 23:00

Turizmde tarihinin en kötü haziran ayını yaşayan Antalya'da, Konyaaltı sahilinde adeta kış görüntüleri yaşandı. 

Hava sıcaklığının 41 dereceyi bulduğu Antalya'da turizmdeki kötü gidişat, her yıl bu dönemlerde binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Konyaaltı sahilini de etkiledi.
 
En sakin günlerini yaşayan Konyaaltı sahilinde bugünkü görüntü kış aylarını andırdı.
 
Otel ve turizm firmalarının şezlongları boş kalırken, aşırı sıcak nedeniyle çok az sayıda Antalyalı serinlemek için denizi tercih etti.

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antalyakonyaaltı plajıturizm

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