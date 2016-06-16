"Hükümet turizmdeki açığı kapatmak için 1 milyon memura zorunlu tatil yaptıracak"

Hükümetin memurları zorunlu tatile gönderme planı yaptığı iddia edildi. Turizm Bakanlığı'nın 1 milyon memuru, boş kalan turistik tesislere tatile gönderip ücretini 12 ayda maaştan kesmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Özgür Düşünce'den Hasan Önal'ın haberine göre, Rusya ile başlayan kriz ve yaşanan terör olayları sonrası büyük kriz yaşayan turizm sektörünün bu projeyle rahat nefes alması hedefleniyor. Proje ile memurlar, otellere tatile gönderilecek. Tatil ücretleri ise memurun maaşlarından 12 taksitte kesilecek. Böylece tatil yörelerindeki durgunluk son bulacak.

"Yarısını devlet karşılasın"

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, memurların büyük kısmının asgari geçim sınırı altında gelire sahip olduğunu söyledi. Koncuk, “Memur zaten tatil yapamıyor. Hükümet eğermemura tatil yaptır- mak istiyorsa tatilin 6 aylık bölümünü devlet karşılasın. Bu şekilde özendirici olabilir. Zaten büyük kısmı borçlu ve kredi kartlarıyla yaşamlarını sürdürüyorlar” diye konuştu.

"Tatil adı altında yeni bir

maceraya mecbur ediyorlar"

Cihan Sendikalar Genel Başkanvekili Malik Türedi de, "Ekonomide köşeye iyice sıkışan ve çıkış arayan hükümetin çareyi üretim ve ihracat yerine gözünü memur ve çalışanın cebine dikti" görüşünü savundu. "Hükümetin memurlara sadaka nevinden zamlar verdiğini" söyleyen Türedi, “Yüksek enflasyon karşısında zamları eriyen memur ve çalışanları, bu kez Bireysel Emeklilik Sigortası ve zorunlu tatil adı altında yeni bir maceraya mecbur ediyorlar” ifadesini kullandı.