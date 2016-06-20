Turizm'de kara haziran; turist sayısında kayıp yüzde 58'i buldu

Turizm sezonu 2016 yılında en kötü haziran ayını yaşıyor. Antalya'ya 1-16 Haziran tarihleri arasında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,7 düştü. Aynı dönemde Rus turist sayısı yüzde 98,5, Alman turist sayısı yüzde 44,9 azaldı.

Turizmin başkenti Antalya’da Rusya krizinin etkileri yaz aylarıyla birlikte daha çok hissedilmeye başladı.



Siyasi olayların ve bombalı saldırıların da etkisiyle Avrupa pazarında ve Antalya’nın en büyük iki pazarından biri olan Alman pazarında da ciddi oranda düşüş oldu.



DHA'nın haberine göre; bu yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kente gelen turist sayısında yüzde 42 oranında azalma oldu. Mayıs sonuna kadarki beş aylık dönemde Antalya’ya gelen Rus turist sayısında yüzde 96, Almanya turist sayısında ise yüzde 30 düşüş meydana geldi.

Rus turist sayısında kayıp yüzde 98.5

Antalya Havalimanı verilerine göre, bu yıl 1-16 Haziran tarihleri arasında geçen yıla göre yüzde 58,7 oranında turist kaybı oluştu. Geçen yıl 1-16 Haziran arasında 732.353 turistin geldiği Antalya’ya bu yıl aynı dönemde 302.522 turist geldi.



Aynı dönemde Rusya’dan gelen turist sayısı 241.320’den, yüzde 98,5 oranında düşüşle 3517’ye geriledi. 2014’ün aynı döneminde Rusya’dan 318.000 turist gelmişti.

Alman kaybı yüzde 44,9

İki büyük pazardan Almanya’dan ise geçen yıl Haziran’ın ilk yarısında 213.735 turistin geldiği Antalya’ya yüzde 44,9’luk gerileme ile gelen turist sayısı 117.845’te kaldı.

1 Ocak-16 Haziran tarihleri arasındaki dönemde geçen sene 2 milyon 831 bin turistin geldiği Antalya’ya bu yıl aynı dönemde yüzde 44,3’lük kayıpla 1 milyon 578 bin turist geldi.



Geçen yıl 638 bin Rus turist gelirken, bu yıl 5,5 aylık süreçte gelen Rus turist sayısı yüzde 96,7’lik düşüşle 20.904’te kaldı. Almanya’dan ise yüzde 28,1’lik kayıpla rakam 1 milyon 47 binden 753.000’e geriledi.