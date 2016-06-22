Turizm krizi İstanbul'daki lüks otelleri de vurdu

Rusya ile yaşanan uçak krizi ve son 1 yılda artan terör saldırıları bu yıl turizm sektöründe daha önce yaşanmamış bir krize yol açtı. Sektördeki 500 bin kişi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Turizm sektöründeki kriz, kapasitelerinin çok altında rezervasyonla sezonu geçirmekte olan otellerin fiyatlarında da gözlemleniyor.

Hükümet destek ve teşvik paketleriyle krizi aşmanın yollarını ararken, başta tatil bölgeleri Akdeniz ve Ege olmak üzere metropollerdeki otellerde doluluk oranları geçen yıla kıyasla yarı yarıya düşmüş durumda. İstanbul’un lüks otellerinden The Marmara Taksim'de iki kişilik oda fiyatı 350 liraya kadar düştü. Yine The Marmara Pera'da da bu fiyat sadece 248 lira. İstanbul’un en lüks otellerinden Swissotel’de konaklamak isteyen bir kişi de kahvaltı dahil 660 liraya iki kişilik oda tutabiliyor.

2016 en büyük kaybın yaşandığı yıl oldu

Turizm sezonu verilerine göre, Türkiye, 2016 yılında en kötü haziran ayını yaşadı. Antalya'ya 1-16 Haziran tarihleri arasında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,7 düştü. Aynı dönemde Rus turist sayısı yüzde 98,5, Alman turist sayısı yüzde 44,9 azaldı.

"Kemer terk edilmiş kovboy kasabası gibidir"

Eski Turizm Bakanlarından ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) eski başkanlarından Bahattin Yücel de, sektördeki ekonomik krize dikkat çekerken şunları söylemişti:

"Türkiye IŞİD destekçisi, ona lojistik sağlayan etkili ülkelerden biri olarak algılanmaya başladı" görüşünü dile getiren Yücel, özellikle Rusya ile yaşanan uçak krizine vurgu yaparak, "Şu anda Kemer bölgesine gidip fotoğraf çekin, terk edilmiş kovboy kasabası gibidir. Bazı yerlerde tesisler dahi açılmıyor."