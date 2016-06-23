Belek'te turizmin kötü olması protesto edildi, esnaf kepenk kapattı

Antalya'nın Belek ilçesinde bir grup esnaf turizm sektörünün kötü gitmesini ve otellerin turistlerin alışveriş yapmalarına engel olan politiklarını eleştirmek amacıyla eylem yaptı. Eyleme çevreden konvoy halinde gelen çok sayıda taksici de destek verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, aralarında esnaf odası ve kooperatiflerin başkanlarının da bulunduğu grup adına basın açıklamasını okuyan esnaf Emrah Yılmaz, son 20 yılın en kötü turizm sezonunu yaşadıklarını söyledi.

İş yapamadıkları için kiralarını ve kredi borçlarını ödeyemediklerini belirten Yılmaz, "Bankalar artık turizm esnafını riskli sınıfa koyarak kredi vermiyor. Sıkıntılarımızı yerel yöneticiler ve ilgili makamlara iletiyor ama kesin bir çözüm sağlayamıyoruz. Avrupa pazarı ve diğer turizm pazarlarıyla acilen bağlantı yapılarak olumsuz havanın yumuşatılmasını bekliyoruz." dedi.

Otel bünyelerinde kokartsız rehber çalıştırıldığını iddia eden Yılmaz, bu tesislerde araç kiralama adı altında hanutçuluk yapıldığını ileri sürdü.

Bu kişilerin turizm beldelerini olumsuz yönde etkileyecek kötü reklam yaptığını iddia eden Yılmaz, "Kokartsız rehberler turistlere, "Dışarı çıkmayın can güvenliğiniz yok" gibi şeyler söyleyerek onları korkutup tedirgin ediyor. Bu insanlar esnafımıza ve çevremize zarar veriyor." diye konuştu.

Yılmaz, turizm pastasının her kesime adil paylaştırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Basın açıklamasının ardından esnaf, çarşıya dönerek kepenklerini açtı. Şoför esnafı ise duraklarına giderek müşteri beklemeye başladı.