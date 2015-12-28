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Bilim / Teknoloji

Anonymous: Bu daha başlangıç, siber saldırıları sürdüreceğiz

Hacker grubu Anonymous, Türkiye'nin IŞİD'e yardım ettiği iddiası üzerine çok sayıda bankanın internet sitesine siber saldırı düzenlemişti

28 Aralık 2015 23:18

Türkiye’nin IŞİD’e destek verdiği iddiasıyla devlete ait kuruluşların ve bankaların internet sitelerine siber saldırı düzenleyen hacker grubu Anonymous siber saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

Rus NTV televizyonunun iddiasına göre, Anonymous grubunun yüzü maskeli ve elleri eldivenli bir üyesi, Türkiye’ye“kötü sonuçlar” armağan edeceklerini söyledi.

Anonymous üyesi, “Biz Türkiye’nin banka sistemini çökerteceğiz. 5 büyük bankaya saldırıyı yaptık. 40 binden fazla Türk sitesine saldırı yaptık. Bunlar daha başlangıç. 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye’de 'teröristlere yardım' ettiği sürece biz saldırılarımıza devam edeceğiz!” tehditlerinde bulundu. 

Daha önce Anonymous, Rusya’nın Türkiye ve IŞİD hakkındaki iddialarını gerekçe göstererek Türk merkezli internet sitelerine saldırılar gerçekleştirmişti. Bunun üzerine Türk korsan grubu olan Ayyıldız TİM de karşı saldırılar gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

 

 

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