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Bilim / Teknoloji

Türkiye'yi IŞİD'e destekle suçlayan Anonymous, siber savaş ilan etti

#opTurkey saldırısı kapsamında Başbakanlık ve bakanlıkların internet siteleri hedefleniyor

26 Kasım 2015 21:20

Uluslararası hacker grubu Anonymous'un #opTurkey başlıklı bir saldırı başlattığı iddia edildi. Türkiye'nin IŞİD'i desteklediğini savunan ve Rus uçağının, bölgedeki gerilimin artırılması için düşürüldüğünü iddia eden Anonymous'ın saldırı düzenleyeceğini iddia ettiği siteler arasında TBMM, Başbakanlık ve bakanlıkların isimleri de bulunuyor.

Türk siyasetçiler IŞİD liderleri arasında elektronik postalara ulaştıklarını iddia eden grup, bu mailler ve aralarında ABD’li yetkililerin de bulunduğu birçok kaynaktan aldıkları bilgiye göre, Rus uçağının düşürülmesi emrinin, Erdoğan hükümeti tarafından, “bölgedeki gerilimi artırmak amacıyla verildiğini” iddia etti.

“Türkiye yıllardır IŞİD’e maddi yardımda ve destekte bulunuyor” diyen Anonymous, Paris katliamında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunun da ıslıklandığını hatırlatarak, “Türkiye uzun yıllardır IŞİD’in petrolünü satın alıyor ya da kara borsada satılmasına yardımcı oluyor. IŞİD militanları canları istediği gibi Türkiye sınırını kullanıyor” dedi.

“Türk hükümetinin sitelerine koordineli saldırılar gerçekleştireceğiz; e maillerini, sosyal medya hesaplarını ele geçireceğiz” diyen Anonymous, destekçilerini de kendilerine yardımcı olmaya çağırdı.

Anonymous'ın hackleyeceklerini belirttiği sitelerin listesi şöyle:

www.basbakanlik.gov.tr
www.tbmm.gov.tr
www.adalet.gov.tr
www.icisleri.gov.tr
www.maliye.gov.tr
www.mt.gov.tr
www.calisma.gov.tr
www.turizm.gov.tr
www.cevre.gov.tr
www.msb.gov.tr
www.mfa.gov.tr
www.meb.gov.tr
www.saglik.gov.tr
www.tarim.gov.tr
www.sanayi.gov.tr
www.kultur.gov.tr
www.orman.gov.tr
www.tcmb.gov.tr
www.treasury.gov.tr
www.gumruk.gov.tr
www.tse.org.tr
www.spk.gov.tr
www.rekabet.gov.tr
www.mit.gov.tr
www.dpt.gov.tr
www.foreigntrade.gov.tr
www.die.gov.tr
www.turkpatent.gov.tr
www.ise.org
www.oib.gov.tr
www.ssm.gov.tr
www.tuba.gov.tr
www.taek.gov.tr
www.tubitak.gov.tr
www.ataa.org
www.americanturkishcouncil.org

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