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Türkiye'deki internet sitelerine yapılan saldırıları Anonymous üstlendi

Anonymous, saldırıları Rusya'nın "Türkiye ile IŞİD petrol ticareti yapıyor" iddiası nedeniyle düzenlediklerini açıkladı

23 Aralık 2015 01:24

Rusya'nın Türkiye ile IŞİD'in petrol ticareti yaptığı iddialarını ciddiye alan dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Türkiye'ye savaş açtı. 

Türkiye’deki 400 bine yakın “.tr” uzantılı internet sitesine 14 Aralık’ta başlayan ve düne kadar yoğun bir şekilde süren siber saldırıları Anonymous üstlendi.

Türkiye'yi IŞİD'i desteklemekle suçlayan Rusya'nın iddialarını gerçekçi bulan Anonymous'un yayınladığı videoda, "Türkiye onlardan petrol alıyor ve üyelerini hastanede tedavi edip DAEŞ'e destek veriyor" dendi.

"IŞİD'i desteklemeyi bırakmazsanız, internetinize saldırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Anonymous; Türkiye'yi havalimanı, banka ve devlet kurumlarının sitelerini de çökertmekle tehdit etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk hava sahasını ihlâl eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'ye akılalmaz suçlamalar yöneltmişti.

Putin, Türkiye'nin IŞİD'in Irak ve Suriye'de kontrolü altındaki bölgelerden çıkardığı petrolü yasa dışı yollardan Türkiye'ye sattığını ve ellerinde deliller olduğunu öne sürmüştü.

 

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