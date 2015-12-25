T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk Telekom: Anonymous’un hedefi biz değiliz ancak saldırılar ciddi seviyede

"Türkiye’deki kurumların çok ciddi kısmı Türk Telekom’dan servis alıyor"

25 Aralık 2015 12:03

Rusya'nın Türkiye ile IŞİD'in petrol ticareti yaptığı iddialarını üzerine dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous’un Türkiye'ye açtığı siber savaş için Türk Telekom’dan açıklama geldi. Türk Telekom Yatırımcı ve Halkla İlişkiler Kıdemli Direktörü Onur Öz, saldırıların Türk Telekoma yönelik olmadığını söylerken “Saldırılar ciddi bir seviyede” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre Öz, “Saldırılar ciddi bir seviyede. Ancak saldırıların hedefi Türk Telekom değil, yoğun şekilde kullanılan bankalar ve devlet kurumlarının sitelerine yönelik bir saldırı. Türkiye’deki kurumların çok ciddi kısmı Türk Telekom’dan servis alıyor. Bu siteler üzerinden verilen her türlü servisi biz sağladığımız için defansı da biz yapıyoruz” diye konuştu.

ETİKETLER

anonymoussaldırıtürkiyebankaziraatgarantiiş bankasıtürk telekomaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24