Türk Telekom: Anonymous’un hedefi biz değiliz ancak saldırılar ciddi seviyede

Rusya'nın Türkiye ile IŞİD'in petrol ticareti yaptığı iddialarını üzerine dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous’un Türkiye'ye açtığı siber savaş için Türk Telekom’dan açıklama geldi. Türk Telekom Yatırımcı ve Halkla İlişkiler Kıdemli Direktörü Onur Öz, saldırıların Türk Telekoma yönelik olmadığını söylerken “Saldırılar ciddi bir seviyede” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre Öz, “Saldırılar ciddi bir seviyede. Ancak saldırıların hedefi Türk Telekom değil, yoğun şekilde kullanılan bankalar ve devlet kurumlarının sitelerine yönelik bir saldırı. Türkiye’deki kurumların çok ciddi kısmı Türk Telekom’dan servis alıyor. Bu siteler üzerinden verilen her türlü servisi biz sağladığımız için defansı da biz yapıyoruz” diye konuştu.