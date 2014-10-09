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'Annem 140 karaktere sığacak bir cümle kurduğundan, onu yanlış anladılar'

Kurban kesen vatandaşlarla, 'kafa kesen IŞİD'ciler' benzetmesi yapan Leman Sam'ın kızı Şevval Sam, annesinin sözlerine açıklık getirdi

09 Ekim 2014 11:22

“Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor” tweet’i nedeniyle tartışmaya yol açan Leman Sam’a, kızı Şevval Sam’dan destek geldi. Sam, söz konusu tweet’in yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, "Annem, kurban ibadeti hakkında değil, kestiği koyun başını kızının eline verip fotoğraf çektiren vatandaşın fotoğrafını gördükten sonra bunları yazdı" dedi.

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, Bayramda Kıbrıs’ta sahneye çıkan Şevval Sam, İstanbul dönüşü havaalanında habercilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı:

“Her kurban bayramında gördüğümüz bıçakla kovalanan, kaçmasın diye bacakları kesilen, tüfekle vurulan hayvan fotoğrafları, çocukların üzerinde çok tramvatik etkiler yaratıyor.

Annemin de bu gibi fotoğraflarda görülen vahşete duyarsız kalması imkansız.

Ancak 140 karaktere sığacak kadar bir cümle kurduğundan, onu yanlış anladılar.

Annem, kurban ibadeti hakkında değil, kestiği koyun başını kızının eline verip fotoğraf çektiren vatandaşın fotoğrafını gördükten sonra bunları yazdı.

Ama maalesef içlerindeki kini yaymak isteyen, linç politikası güden insanlar var.”

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