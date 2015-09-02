Ankara'da görülen Ethem Sarısülük davası Aksaray'a taşındı!

Ankara’daki Gezi Parkı Protestoları sırasında polisin açtığı ateş sonucu Ethem Sarısülük’ün öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı polis Ahmet Şahbaz'ın yargılandığı dava, güvenlik gerekçesiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledildi. Davada Ankara Valiliği “Sanık Ahmet Şahbaz öldürülebilir” uyarısında bulunmuş, bunun üzerine mahkeme, davanın Ankara dışında başka bir yerde görülmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Evrensel’de yer alan habere göre, 1 Haziran 2013 tarihinde Ethem Sarısülük’ün polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülmesine ilişkin davada polis Şahbaz 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası almış, davanın temyizinde Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını usulen bozmuştu. Dosyanın geri gönderildiği Ankara 6. Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 'e duruşma tarihi verdi ancak Yargıtay 5. Ceza Dairesi Şahbaz'ın avukatlarının talebi üzerine mahkemeyi Aksaray'a nakletti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sarısülük ailesinin avukatı Kazım Bayraktar, “Yargılama sırasında da ifade ettiğimiz gibi olayın başından itibaren katilin kollanması amacıyla oluşturulan siyasi iktidar-polis-yargı işbirliği devam ediyor” dedi. Bayraktar açıklamasında şunları ifade etti:

'Ankara'da sağlanamayan güvenlik Aksaray'da mı sağlanacak?'

“Adli tatil sırasında, asıl mahkeme heyetinin yokluğu fırsat bilinerek, katilin avukatları tarafından nakil başvurusu yapıldı. Nöbetçi hakimlerden geçici bir heyet oluşturuldu. Ankara Valiliği'nden duruşmanın güvenliğinin sağlanamayacağına dair yazı tedarik edildi ve geçici heyet tarafından davanın nakli için dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine karar verildi. Oysa başka illerde görülen bir çok dava daha güvenli olduğu gerekçesiyle Adalet Bakanalığının girişimi ile Ankara'ya nakledilmektedir. Kaldı ki davanın en sert geçen duruşmaları sırasında dahi asıl mahkeme heyeti nakil başvurusunda bulunmayı gerekli görmemişti. Başkent Ankara'da sağlanamayan güvenlik küçük bir il olan Aksaray'da nasıl sağlanacak?”

'Amaç güvenlik değil'

Bayraktar, “Amaç güvenlik değil! Amaç, katili serbest bırakma ve aklama konusunda daha cesaretli, daha gözü kara davranabilecek bir yargıç heyeti bulup davayı o heyetin görev yaptığı mahkemeye göndermekti. Adalet Bakanlığı nakli uygun görerek yer tayini için dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderdi. 5. Ceza Dairesi davanın Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verdi. Sarısülük ailesi, avukatlar, basın, demokratik kurumlar, siyasi partiler ve duyarlı toplum kesimlerinin yakın takibi ve demokratik baskıları sonucunda tutuklanan ve az da olsa hapis cezası verilen katilin bu kez serbest bırakılması için yeni bir oyun başlatıldı. Oyunun ikinci perdesi Aksaray'da sergilenecek. Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinin bu oyunun figüranı olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama seyirci kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Haklı mücadelemizle katilin tutuklanmasını ve düşük de olsa belli bir cezaya mahkum edilmesini nasıl başardıysak bu yeni oyunu da boşa çıkarabiliriz” diyen Bayraktar, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi heyetine de “Siyasal iktidarın polisleri halka düşmanlaştırma, içsavaşa kışkırtma, yeni cinayetlere teşvik etme politikasına alet olmayın” diye seslendi.