Abi Sarısülük’ü isyan ettiren o büfe kaldırılıyor

Ankara’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük’ün vurulduğu yere büfe yerleştirildi.

Sarısülük'ün öldürüldüğü alana yerleştirilen büfeye Ethem Sarısülük'ün abisi Mustafa Sarısülük Twitter adresinden tepki gösterdi. Abi Sarısülük gösterdiği tepkide, "Ethem'in katledildiği yere pankartın yetmezmiş gibi şimdide büfe mi yerleştirdin? O kulübeyi kaldır aksi taktirde hesabını verirsin" ifadelerine yer verdi.

Sarısülük’ün ağabeyi Mustafa Sarısülük, Twitter hesabından büfenin fotoğrafını paylaşarak, Gökçek’e seslendi.

Bu olayların ardından bugün akşam saatlerinde bir vincin o büfeyi kaldırıdığı görüntülendi.