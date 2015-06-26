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Yargıtay, Ethem Sarısülük'ün katili Ahmet Şahbaz'ın tahliye talebini reddetti

Mahkeme Şahbaz'a 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası vermişti

26 Haziran 2015 22:41

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gezi olayları sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından  öldürülen Ethem Sarısülük davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemenin kararını usulden bozdu.

Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Ankara’da yapılan gösteride Sarısülük, kafasına polis Ahmet Şahbaz'ın tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti.  Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Ethem’i vuran polis memuru Ahmet Şahbaz’a, “Olası kastla adam öldürmek” suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi. 
 

Yargıtay usülden bozdu

 

Kararın temyiz edilmesi üzerine dava dosyası Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi dosya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemenin kararını usulden bozdu. Daire, davanın esasınsa girmeden verdiği kararında sanık Şahbaz’ın tahliye talebini reddetti. 

 

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