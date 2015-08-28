CHP’li Hakverdi: Ethem Sarısülük davasını Ankara dışına kaçırmaya çalışmaktadırlar

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara'daki Gezi eylemlerinde Ethem Sarısülük’ü başından vurarak öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz’ın yargılandığı davanın 7 Eylül’de yapılacak duruşmasının Ankara dışında başka bir ilde yapılması girişimlerini TBMM gündemine taşıdı. “AKP iktidarı döneminde valilik yapanlarda ‘güvenlik’ bahanesiyle davaları başka illere ‘kaçırtmak’ bir alışkanlık olmuştur” diyen Hakverdi, “Ankara başkenttir, başkentte ‘güvenliği’ sağlayamayanlar diğer illerde nasıl sağlayacaklardır” ifadelerini kullandı.

Hakverdi'nin Ahmet Şahbaz’ın yargılanacağı 7 Eylül duruşmasına ilişkin Adalet Bakanı’na yönelttiği sorular şöyle:

"Ethem Sarısülük, Gezi Direnişi’nde Ankara’nın göbeği Kızılay’da polis Ahmet Şahbaz tarafından vurulmuş ve hayatını kaybetmiştir. Günlerce Ethem’in katilini açıklamayıp, kamuoyundan gizleyenler, bugünlerde ise 7 Eylül’de yeniden görülecek olan davayı Ankara dışına kaçırmaya çalışmaktadırlar.

15 ayın sonunda Şahbaz’ın yargılandığı davanın 3 Eylül 2014’te görülen karar duruşmasında, savcının 33 yıl dört ay hapis talebine mahkeme heyeti, Şahbaz’a ‘olası kasıt’ ve ‘ağır tahrik’ indirimleri uygulayarak yedi yıl dokuz ay on gün hapis cezası vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararın temyiz edilmesi üzerine yapılan başvuru sonrası kararı usulden bozarak, dosyayı yerel mahkemeye göndermiştir.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararından sonra davanın ilk duruşmasının 7 Eylül’de yapılmasına karar vermiştir. Bu yaşanan gelişmelerin yanı sıra Ankara Valiliği, mahkeme heyetine bir yazı yazarak, “Tutuklu olarak yargılanmakta olan Sanık Ahmet Şahbaz duruşma sırasında bazı marjinal gruplar tarafından şiddet uygulanabileceği adliye çevresinde yasa dışı gösteriler yapılabileceği, adliye binasına ve güvenlik kuvvetlerine karşı saldırıda bulunulabileceği, mahkeme heyetinin baskı altına alınabileceği, sanığın cezaevinde ve adliyede, cezaevinden adliyeye getirilip götürülmesi sırasında kargaşa çıkarılabileceği, saldırıya uğramasının, kaçırılmaya ve öldürülmeye çalışılmasının muhtemel olduğu, alınan güvenlik tedbirlerine rağmen öngörülemeyen ve kamu güvenliğini ciddi olarak ihlal edebilecek infial yaratabilecek müessif olaylar çıkabilir” uyarısında bulunmuştur.

Bu yazı üzerine mahkeme, Adalet Bakanlığı’na başvurarak duruşmanın Ankara dışında başka bir yerde yapılmasını istemiştir. Davaya katılacakları davadan uzak tutmak amacıyla hareket eden Ankara Valisi’nin unuttuğu bir şey var. Ne Eskişehir’den alınıp Kayseri’ye verilen Ali İsmail’in ne de Balıkesir’de görülen Abdocan’ın katillerinin yargılandığı davalarda aileler yalnız bırakılmamıştır.

AKP iktidarı döneminde valilik yapanlarda ‘güvenlik’ bahanesiyle davaları başka illere ‘kaçırtmak’ bir alışkanlık olmuştur. Unutulmamalı ki Ankara başkenttir, başkentte ‘güvenliği’ sağlayamayanlar diğer illerde nasıl sağlayacaklardır. Ayrıca birçok ilde görülmesi gereken davalar ‘GÜVENLİ’ olduğu için Ankara’ya nakledilmiştir. Başka illerden ‘GÜVENLİ’ olduğu için Ankara’ya gelen davaları kabul eden Ankara Valisi ne hikmetse Şahbaz’ı koruyamayacağını iddia etmektedir. Bir davanın güvenliğini dahi sağlayamıyorsa vali, o koltukta oturmamalıdır. Ahmet Şahbaz’ın yargılandığı dava yerine Ankara Valisi başka bir yere ‘nakledilmelidir’.

Bu çerçevede,

. 2002 - 26 Ağustos 2015 tarihleri arasında kaç dava ‘güvenlik’ gerekçesiyle Ankara’dan başka illere nakledilmiştir?

. 2002 - 26 Ağustos 2015 tarihleri arasında kaç dava ‘güvenlik’ gerekçesiyle başka illerden Ankara’ya nakledilmiştir?

. Ankara’ya güvenlik gerekçesiyle alınan kaç davada olay çıkmıştır? Olay çıkmışsa hiçbir sanık öldürülmüş müdür?

. Ethem Sarısülük’ü katleden Ahmet Şahbaz’ın yargılandığı duruşmalarda kaç güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir? Duruşmalara göre dağılımı nedir? Görevlendirilen güvenlik görevlilerinden kaçı asker, kaçı polis memurudur?

. Vali’nin saldırı olacağı yönündeki görüşü hangi istihbarı bilgiye dayanmaktadır? Böylesine ciddi bir görüşü mahkeme heyetine ileten Ankara Valisi, Sarısülük ailesine destek olmak için gelenlere zulmetmek dışında ne önlem almıştır?

. Duruşmaya katılacakların mahkemeyi etkileyeceğini ileten Ankara Valisi bu girişimi ile mahkemeyi etkilemiştir. Bu nedenle Ankara Valisi hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

. Diğer Gezi Şehitleri’nin davalarında olduğu gibi Ethem’in katilinin yargılandığı davayı da başka ile nakledip, nakil sonrası Şahbaz’ı SEGBİS ile mi dinlemeyi düşünüyorsunuz?

. Nakil talebini gerçekten Ankara Valisi mi yoksa Ahmet Şahbaz mı istemiştir?

. ‘Kaçak Saray’ı koruyabilen Ankara Valisi, dava için adliyeye getirilecek olan Ahmet Şahbaz’ı mı koruyamamaktadır?

. Dava yerine başkentte bir duruşmanın dahi 'güvenliğini' sağlayamayan Ankara Valisi'nin nakli daha uygun olmaz mı?"