Ankara Valiliği: Ethem Sarsülük'ün katil zanlısı vurulabilir, dava başka yere taşınsın!

Ankara’daki Gezi Parkı Protastoları sırasında polis tarafından açılan ateş nedeniyle hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün ölümüyle ilgili davada Ankara Valiliği, davaya bakan mahkemeye Sanık Ahmet Şahbaz öldürülebilir” uyarısı yaptı. Valiliğin yazısı üzerine Mahkeme, davanın Ankara dışında başka bir yerde görülmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı protestolarına destek amacıyla Ankara’da yapılan protesto sırasında kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Sarısülük’ü vuran polis memuru Ahmet Şahbaz hakkında Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda Şahbaz’a “olası kastla adam öldürme” suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dava dosyası Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin gündemine gitti. Daire de verilen kararı usulden bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararından sonra yapacağı yargılama için yeni duruşma tarihi belirledi. Mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararından sonra davanın ilk duruşmasını 7 Eylül’de yapılmasına karar verdi.

Duruşma tarihine az bir zaman kala Ankara Valiliği, davaya bakan mahkemeye ilginç bir başvuruda bulundu. Valilik mahkemeye gönderdiği yazıda, “Tutuklu olarak yargılanmakta olan Sanık Ahmet Şahbaz duruşma sırasında bazı marjinal gruplar tarafından şiddet uygulanabileceği adliye çevresinde yasa dışı gösteriler yapılabileceği, adliye binasına ve güvenlik kuvvetlerine karşı saldırıda bulunulabileceği, mahkeme heyetinin baskı altına alınabileceği, sanığın cezaevinde ve adliyede, cezaevinden adliyeye getirilip götürülmesi sırasında kargaşa çıkarılabileceği, saldırıya uğramasının, kaçırılmaya ve öldürülmeye çalışılmasının muhtemel olduğu, alınan güvenlik tedbirlerine rağmen öngörülemeyen ve kamu güvenliği ciddi olarak ihlal edebilecek infial yaratabilecek müessif olaylar çıkabilir” uyarısında bulunuldu.

Mahkeme: Başka bir yerde yapılsın

Ankara Valiliğinin bu yazısı üzerine mahkeme, Adalet Bakanlığı’na başvurarak duruşmanın Ankara dışında başka bir yerde yapılmasını istedi. Adalet Bakanlığına yapılan başvuruda “Ankara Valiliğinin yazısı ile bildirildiğinden mahkememizin 2015/307 esas sayılı dosyasında görülmekte olan kamu davası dosyasının kovuşturmasının Yüksek Adalet Bakanlığınca uygun görülecek başka bir yerde yapılmasının daha sağlıklı olacağı değerlendirilmekle dava dosyası yazımız ekinde sunulmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

'Bu bir komedidir'

Sarısülük ailesinin avukatlarından Murat Yılmaz da Adalet Bakanlığı’na başvurarak, mahkemenin, davanın başka bir yere alınması talebinin reddedilmesini istedi. Avukat Yılmaz, davaya bakan heyetin adli tatil nedeniyle izinli olduğu, asıl heyetin yerine çıkan geçici heyetin Bakanlığa başvuru yaptığına dikkat çekerek Hürriyet’e şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öncelikle hemen belirtmek isteriz ki, Ankara’da güvenlik sorunu yok. Çünkü, birçok ildeki davalar (Ankara Adliyesinde toplam 7 dava var) güvenlik gerekçesiyle güvenli olduğu gerekçesiyle Ankara İline nakledilmiştir. Güvenli diye dava gönderilen Ankara’dan güvenlik sorunu var diye bir başka davanın naklini istemek komedidir. Ankara Valiliği Başkent olan bir şehirde bir duruşmanın güvenliği sağlanamıyorsa derhal istifa etmelidir.”