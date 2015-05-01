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Ethem Sarısülük vurulduğu yerde anıldı

Ethem'in fotoğrafı ve işçi bareti öldürüldüğü yere bırakıldı

01 Mayıs 2015 15:24

Gezi Parkı eylemleri sırasında polis kurşunuyla öldürülen işçi Ethem Sarısülük, vurulduğu yerde karanfillerle anıldı.

Güvenpark'taki anmada Ethem'in abisi Mustafa Sarısülük “İşçi kardeşimizi işçi sınıfının yiğit mücadele evladını anıyoruz. Ethem devlet şiddeti ve devlet polisi tarafından katledildi. Ethem'in ve dünya işçi sınıfının 1 Mayıs emekçi gününü kutlamak ve Ethem'i anmak için buradayız. Bizler evlatlarımızı kaybetsek de bu topraklardan AKP gericiliğini omuz omuza mücadeleyle gerileteceğiz” dedi.

Ethem'in fotoğrafı ve işçi bareti Ethem'in öldürüldüğü yere bırakıldı. Anmaya vatandaşlar da karanfil bırakarak destek verdi. Ankara 1 Mayıs Tertip komitesi üyeleri, KESK ve DİSK temsilcileri ile CHP Ankara Milletvekili Levent Gök anmaya katıldı.

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