Ethem Sarısülük'ün ailesi beraat etti

Gezi olayları sırasında polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfı Sarısülük, kardeşleri İkrar, Cem ve Mustafa Sarısülük hakkında "hakaret" ve "yaralama" suçlarında açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, sanıkların beraatına hükmetti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ethem Sarısülük’ün öldürülmesine ilişkin görülen davanın 23 Eylül 2013 tarihli duruşmasında olaylar çıkmıştı. Duruşma salonunda çıkan olaylarda sanık polis Ahmet Ş.'ın Ethem’in annesi ve kardeşleri tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Hazırlanan iddianamede, Ethem’in annesi Sayfı Sarısülük kardeşleri Mustafa, Cem ve İkrar Sarısülük hakkında sanık Ahmet Ş.’ye ve mahkeme heyetine yönelik eylemleri nedeniyle "kasten yaralama ve hakaret" suçunda cezalandırılma talep edilmişti. İddianamede, olay günü yapılan duruşmada şüphelilerin, sanık Ahmet Ş.’nin duruşma salonuna gözlüklü ve peruklu olarak getirilmesine tepki gösterdikleri anlatılarak, şöyle denilmişti:

'Alenen hakaret ettiler'

"Şüpheliler mahkeme heyetinden duruşma salonunda buluna polis memurlarını çıkarılmasını, Ahmet Ş’nin peruk ve gözlüğünü çıkartılmasını talep etmişlerdir. Mahkeme heyetince taleplerinin kabullenmemesi üzerine şüphelilerin mahkeme heyetine hitaben ‘hakim davayı kaça sattın, satılmış köpekler şerefsizler’ şeklinde alenen hakaret ettikleri ve müşteki Ahmet Ş’nin üzerine yürüyerek kendisini yumruk ve tekme ile vurmak suretiyle darp etmişlerdir."

Davanın karar duruşması bugün yapıldı. Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi sanıkların tamamı için beraat kararı verdi.