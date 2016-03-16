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Spor

Ankara'da babasını kaybeden Umut Bulut, Fenerbahçe'ye karşı oynayacak

Umut Bulut, dün babası Kemal Bulut'u memleketi Kayseri'de toprağa verdi

16 Mart 2016 16:05

Ankara'daki bombalı saldırıda babasını kaybeden Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.

Fanatik'te yer alan habere göre; Spor Toto Süper Lig'de 26. haftada Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu maç öncesinde babasının Ankara'daki bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini öğrenen Umut Bulut, dün babası Kemal Bulut'u memleketi Kayseri'de toprağa verdi.

Galatasaray'daki takım arkadaşları, teknik direktörler ve yöneticilerin de katıldığı cenazede milli futbolcunun büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Ancak Umut Bulut buna rağmen büyük bir profesyonellik örneği gösterdi. Hafta sonunda oynanacak olan dev derbi maçında Umut'un sahada olacağı öğrenildi. 

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