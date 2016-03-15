Umut Bulut: Babamı çok aradım, açmıyordu!

Ankara saldırısında babası Kemal Bulut’u kaybeden Galatasaray’ın milli futbolcusu Umut Bulut, babasıyla yaptığı son görüşmeyi anlattı. Çok üzgün olduğunu belirten ve babasıyla en son Gençlerbirliği maçı öncesi konuştuğunu söyleyen Bulut, "Maç esnasında da selamlaştık, sonra gitti işte. İstanbul'a döndükten sonra babamı telefonla çok kez aradım, cep telefonu çalıyor ama açmıyordu. Babamın terör saldırısında hayatını kaybettiğini ertesi gün sabah öğrendim. Çok üzgünüm” dedi.

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'ndeki baba evinde taziyeleri kabul eden sarı-kırmızılı oyuncu, babasıyla birlikte 37 kişinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle Türkiye’ye başsağlığı diledi ve "Başta babam olmak üzere tüm ölenlerin mekanları cennet olsun. Allah'tan tek isteğim, inşallah imanlı şekilde ölmüştür. Takdir-i ilahi. Orada vadesini verdi. Bu tip olaylar özellikle son dönemlerde çoğaldı. Herkesin de başına gelebilir. İşte bizim de başımıza geldi” şeklinde konuşut.