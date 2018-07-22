Ankara temsilcisi, yayın yönetmeni ve yazarıydı; Hürriyet köşelerinde Berberoğlu sessizliği

CHP milletvekiliyken ‘MİT TIRları davası’ kapsamında tutuklanan, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 13 aydır tutuklu bulunan Enis Berberoğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ‘dokunulmazlık nedeniyle davayı durdurma başvurusu’nu reddetmesinin ardından mahkemelerde savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldı.

TIKLAYIN - Tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'ndan karar: Savunma hakkımı kullanmama, dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım

Berberoğlu'nun kararı yıllarca bünyesinde çalıştığı ve 5 yıla yakın yöneticilik yaptığı Hürriyet gazetesinin manşetinde çok küçük bir şekilde yer alırken; gazetenin köşe yazarlarından hiçbiri yazılarında konuya değinmedi.

Özkök’ten sonra yayın yönetmenliği koltuğunda

Enis Berberoğlu, Ertuğrul Özkök’ün 20 yıl süren genel yayın yönetmenliğinin ardından, 29 Aralık 2009 tarihinde; daha önce ekonomi müdürlüğü, yazarlık, haber koordinatörlüğü ve Ankara temsilciliği yaptığı Hürriyet’in başına geçmişti. Gezi Parkı protestoları, 17-25 Aralık operasyonları gibi yakın Türk siyasi tarihinin önemli kavşaklarında ‘basının amiral gemisi’ni yöneten Berberoğlu, 10 Ağustos 2014 tarihinde istifa etmiş, görevi bırakmasına 'dikkat etmek zorunda bırakıldığı sınırlamalar ve çıkan sorunlardan bunalması sebep olduğu' belirtilmişti.

TIKLAYIN - Enis Berberoğlu, Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ni bıraktı

CHP milletvekilinin aldığı ‘savunma yapmama ve dışarıyla itibarı kesme’ kararı, Türkiye’nin yargı tarihinde eşine rastlanması güç bir protesto hamlesi olarak nitelendirildi. Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, kararın 'herkes için zor' olduğunu belirtse de, “Kendi özgür iradesiyle aldığı bir karar. Üzüldüm tabii ki. O da çok üzülecek elbette. Fakat saygı duyuyorum” diye konuştu.

TIKLAYIN - Enis Berberoğlu'nun eşi: Görüşmeme kararına üzüldüm, o da üzülecek ama destekliyorum!

Oya Berberoğlu, Yargıtay kararı sonrasında CHP'den kimsenin kendilerini aramadığını söylerken; Enis Berberoğlu'nun 5 yıla yakın süre yöneticiliğini yaptığı, mart ayında Demirören Holding tarafından satın alınan Hürriyet gazetesinin konuya ne kadar yer vereceği de soru işaretleri yarattı.

Gazetenin yazarlarından ses yok

Gazetenin, Berberoğlu’nun kararının ardından yayınlanan ilk (22 Temmuz 2018) nüshasında, 20 köşe yazarı imzalı 21 yazısı yayımlandı. 21 yazının hiçbirinde gazetenin eski genel yayın yönetmeninin ismi geçmedi. Berberoğlu’nun kararını aktaran habere de gazetenin ilk sayfasında yalnızca küçük bir kutucuk ayrıldı.

Gazetenin iç sayfalarında da habere kısa bir şekilde yer verildi. "Her ağaç tek başına ve ayakta ölür" başlıklı haberde, Berberoğlu'nun yıllarca Hürriyet gazetesi bünyesinde çalıştığı ve genel yayın yönetmenliği yaptığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Yazarlar neyden bahsetti?

Hemen her pazar olduğu gibi iki köşe yazısı birden yayımlanan, Berberoğlu’ndan önce Hürriyet’i 20 yıl yöneten Ertuğrul Özkök, yazılarının birinde Hürriyet Kitap tarafından yayımlanan ‘Deli misin sen?’ kitabını; diğer yazısında ise çok satan bir başka kitabı, Ahmet Güneştekin’in yeni sergisini, Karaköy’de gittiği bir restoranı, yeniden çekilen bir filmi ve son zamanlarda dinlemekten keyif aldığı bir şarkıyı anlattı.

Gazetenin en çok okunan köşe yazarlarından Ahmet Hakan, yazısının önemli bir kısmını Anıtkabir’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden ve gözaltına alınan kadın ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz gün yaptığı ‘Millet geçim derdinde, kimileriyse koltuk’ çıkışına ayırdı.

Gazetenin şu anda genel yayın yönetmenliğini yapan Vahap Munyar ise, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı ile yaptığı telefon konuşmasından, yeni sistemin ilk bakanlarından ikisinin nasıl Kapadokya Üniversitesi’ne bağlı olduğundan bahsetti.

Köşe yazarı Fatih Çekirge de Ahmet Hakan gibi Kılıçdaroğlu’nun son çıkışına dair bir yazı kaleme aldı.

TIKLAYIN - "AKP'li Şentop'tan Berberoğlu için alıntı: Tekrar seçilen milletvekili yeniden dokunulmazlık kazanır"

Öte yandan gazetenin genel yayın yönetmenliğini Berberoğlu'ndan devralan ve hâlâ köşe yazarlığına devam eden Sedat Ergin, Yargıtay'ın kararından bir gün önce "Enis Berberoğlu konusunda tereddütleri gidermek" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

Ergin, yazısında, TBMM Anayasa Komisyon görüşmelerinde AKP'li Komisyon üyesi Mustafa Şentop'un sözlerinden alıntı yapmış, Şentop'un "Tekrar seçilen milletvekili yeniden dokunulmazlık kazanır" sözlerini okuyucularına aktarmıştı.