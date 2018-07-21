Tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'ndan karar: Savunma hakkımı kullanmama, dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım

MİT TIR'ları davası kapsamında 14 Haziran 2017'den beri tutuklu bulunan ve 24 Haziran seçimlerinde tekrardan CHP'den İstanbul Milletvekili seçilen Enis Berberoğlu, "Mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım" dedi.



Enis Berberoğlu, avukatları aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Yargıtay 16. Dairesi'nin hakkındaki davayı durdurmama kararına tepki gösterdiğini belirten Berberoğlu'nun 'Anayasası Çalınan Milletvekili' imzasıyla yayınladığı yazılı açıklaması şu şekilde:

"İşte bağımsız kararım...



Anayasal hakkımın Yargıtay 16. Daire tarafından ayaklar altına alınmasına ne tepki vereceğimi epeyce düşündüm.



Sonuçta pazartesi sabahından itibaren ailemle, avukatlarımla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım.



Bu zor karar doğaldır ki ailemi, avukatlarımı, partimi ve sevenlerimi mutlu etmeyecek, dolayısıyla onlardan bağımsız ve hatta onlara rağmen uygulamam zorunlu. Ama herkes bilsin ki niyetim onları üzmek değil tam aksine daha fazla üzülmelerini engellemek ve korumak.



Çünkü görüyorum ki benim etrafımda dönen tartışmalarda aileme, partime ve hatta seçmenlerime bile çamur sıçrıyor, çektiğim eziyet yoldaşlarıma korku salma amacıyla malzeme ediliyor.Tabii ki görüşemediklerimi çok özleyeceğim ve fakat biliyorum ki her ne kadar ormanda yaşasa da her ağaç tek başına ve ayakta ölür.

Enis Berberoğlu

Anayasası Çalınan Milletvekili"