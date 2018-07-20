"AKP'li Şentop'tan Berberoğlu için alıntı: Tekrar seçilen milletvekili yeniden dokunulmazlık kazanır"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, bugünkü yazısında CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berbeoğlu için 2 Mayıs 2016'da TBMM Anayasa Komisyon görüşmelerinde AKP'li Komisyon üyesi Mustafa Şentop'un sözlerinden alıntı yaptı. Ergin, Şentop'un "Tekrar seçilen milletvekili yeniden dokunulmazlık kazanır" sözlerine yer verdi.

"Prof. Şentop’un sözleri hiçbir yorum gerektirmeyecek kadar açık" diyen Ergin, "Berberoğlu, milletvekili seçilmesinin üzerinden 26 gün geçtiği halde henüz tahliye edilmiş değil" dedi.

Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün'le görüşen Ergin "Yargıtay’dan bana verilen bilgi, başvurumuzun henüz toplantı gündemine alınmadığı yolunda. “Kamuoyuna hatırlatmak isterim ki, Yargıtay temyiz talebimiz hakkında karar vermedi, verdiğinde de lehe olacağına inanıyoruz. Bu durumda ortada kesinleşmiş bir karar olmadığı için Berberoğlu hükümlü değil, tutukludur. Hükümlü olduğu için değil, kaçma şüphesine istinaden bir tedbir mahiyetinde tutuklu olarak alıkonmaktadır." sözlerini aktardı.

Ergin şöyle devam etti:

"Bu arada, avukatlarının İstanbul İl Seçim Kurulu’ndan Berberoğlu’nun mazbatasını aldıktan sonra kendisinin TBMM’ye kaydını yaptırdıklarını da öğrendim. Berberoğlu’nun kaydını yaptırdığı TBMM’nin yeni başkanvekillerinden biri Prof. Mustafa Şentop’tan başkası değil."