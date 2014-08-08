Enis Berberoğlu, Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ni bıraktı

Enis Berberoğlu, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etti. Berberoğlu’nun gazeteyi yayınlarken dikkat etmek zorunda bırakıldığı sınırlamalar ve çıkan sorunlardan bunaldığı için genel yayın yönetmenliğini bıraktığı konuşuluyor. Enis Berberoğlu ayrıca, henüz herhangi bir planının olmadığını ve biraz dinlenmeyi düşündüğünü söyledi.

Enis Berberoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etti.

Berberoğlu, Ertuğrul Özkök'ten sonra Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilmişti.

Medyaradar'ın haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dünkü (7 Ağustos 2014) konuşmalarında Doğan Grubu'nu hedef almasının ardından bu istifanın geldiği belirtildi.

Hürriyet'in tepesine kim gelebilir?

Berberoğlu'nun yerine Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila'nın geleceği iddia ediliyor.

Bila, şu anda Hürriyet'in yönetim katında anlaşma şartlarını görüşüyor.

‘Dinleneceğim’

Vuslat Doğan Sabancı'nın haberi duyurmasının ardından Berberoğlu, çalışma arkadaşlarına bir konuşma yaparak veda etti.

Berberoğlu yaptığı konuşmasında, "5 yıllık Hürriyet maceramda bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim" dedi. Enis Berberoğlu ayrıca, henüz herhangi bir planının olmadığını ve biraz dinlenmeyi düşündüğünü söyledi. Vuslat Doğan Sabancı'da Berberoğlu'na teşekkür etti.

Enis Berberoğlu kimdir?

Avusturya Lisesi’nden mezun olan ve Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitiren Enis Berberoğlu ekonometri bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı.

Gazeteciliğe 1981 yılında Dünya gazetesinde başlayan Berberoğlu, CNN Türk’te ekonomi müdürülüğü, Hürriyet ve Radikal gazetelerinde de yazar olarak görev aldı.

29 Aralık 2009’ta Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi.

Kendisi gibi gazeteci olan Oya Berberoğlu ile evli ve bir kız çocuk babası olan Enis Berberoğlu, Almanca ve İngilizce biliyor. Berberoğlu’nun, “Susurluk: 20 Yıllık Domino Oyunu”, “Kod Adı: Yüksekova. Susurluk, Ankara, Bodrum, Yüksekova Fay Hattı” ve “Öbür Türkler” adlı kitapları var.

Enis Berberoğlu, 24 Nisan 2005 tarihli köşe yazısında kendisini şöyle anlattı:

“Berberoğlu (cumhuriyetten önce Berberzade) soyadının geçmişi, vakıf kayıtlarında 200 yıl geriye kadar takip edilebiliyor. Dedem İzmir’de Rufai ve Kadiri tekkesinin şeyhiydi, babam imanlı bir sosyalist. Ablam siyasete hiç bulaşmadı, bendeniz tescilli sosyal demokratım.”