Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde büyük operasyon

Arzu Yıldız / Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şube müdürleri ve müdür yardımcıları ile başlayan tasfiyeler sürüyor. Mali, Terörle Mücadele, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize ile Siber Suçlarla Mücadele bürolarında görev yapan, aralarında amir ve komiserlerin de bulunduğu polis memurlarına akşam saatlerinde görev yerlerinin değiştirildiği bildirildi. Terörle Mücadele, Asayiş, İstihbarat ve Organize şubelerindekiler ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 350 polisin görev yeri değiştirilirken yerlerine 250 civarında kişi görevlendirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı şubelerde görev yerleri değiştirilen yaklaşık 350 polis arasında en dikkat çeken isim toplumsal olaylardan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Azmaz oldu. Azmaz, Elmadağ'a atanırken son gelişmeler dahil olmak üzere görev yeri değişen polis sayısı 600'ü aştı.

21 gün içinde yüzlerce polisin yeri değişti

17 Aralık 2013’te başlayan ve kapsamında üç bakanın oğulları ile ünlü iş adamları Ali Ağaoğlu, Rıza Zarrab gibi isimlerin de gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonu sonrası dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 müdür görevden alınmıştı. Tasfiyelerden İstihbarat Daire Başkanlığı da etkilenirken aralarında PKK, Teknik Takip masaları ve çeşitli sol örgütlerden sorumlu birimlerde görev alan 12 şube müdürü ile müdür yardımcısı da görevden alındı. Geçen günlerde de İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'de görevli yaklaşık 200 polisin görev yeri değiştirildi.

Eski Vali Selami Altınok İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldikten sonra16 müdür yardımcısının daha görev yerini değiştirdi.

Bugün (6 Ocak 2013) İstanbul Asayiş'in Teknik-Takip bölümünde telefon dinlemeleri yapan 45 polisin tamamının görev yeri erken saatlerde değişirken günün ilerleyen saatlerinde de Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan yaklaşık 350 polisin görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.