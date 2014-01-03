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İstihbarat Daire Başkanlığı'nda 12 görevden alma

Ergenekon, KCK ve Balyoz gibi operasyon süreçlerinde görev alan 12 Şube Müdürü ve Müdür yardımcısı bugün itibariyle görevden alındı

03 Ocak 2014 19:56

17 Aralık'ta başlayan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından Emniyet’te başlayan değişim ve görevden almalar İstihbarat Daire Başkanlığı’na da sıçradı.

Fevzi Kızılkoyun'un hürriyet.com'da yer alan haberine göre, İstihbarat Daire’de dinleme, teknik-takip PKK masası gibi önemli şubelerin başında bulunan 12 müdür ve müdür yardımcısı görevden alındı.

 

Kritik şubeler var

 

Ergenekon, KCK ve Balyoz gibi operasyon süreçlerinde görev alan 12 Şube Müdürü ve Müdür yardımcısı bugün itibariyle görevden alındı. Görevde alınan şube müdürleri Elmadağ’daki Polis Okulu’na kaydırıldı. Görevden alınan şube müdürlerinin arasında dinleme, teknik-takip, PKK, Sol örgüt masalarına bakanlarda bulunuyor.

 

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