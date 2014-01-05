Emniyet'te bir deprem daha

Emniyet'te 17 Aralık operasyonunun ardından başlayan görevden almalar devam ediyor. Son olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 4 daire başkan yardımcısı ve 3 şube müdürü görevden alındı.

Radikal'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın imzasıyla çıkan atama kararnamesiyle, Asayiş Dairesi'nde görevli başkan yardımcıları Raşit Poyraz ve Mete Cengiz'in yanı sıra Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nda görevli başkan yardımcıları Halil Dumanlı ile Yüksel Sezer görevlerinden alındı. Atama kararnamesi ile ayrıca, Asayiş Dairesi'nde bir, Güvenlik Dairesi'nde ise iki şube müdürü görevden alınarak başka birimlere atandı.

Görevden alınanlar 100’ü geçti

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda, bugüne kadar İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 emniyet müdürü görevden alma ve tayin depremi yaşadı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok da 16 yardımcısının görev yerini değiştirdi. Operasyonun ardından tayinleri yapılan bazı müdürler müdüriyet emrine çekildi.

İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü Selami Altınok son olarak 16 yardımcısının görev yerini değiştirdi. Operasyonu yapan Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube’den Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcıları Mahir Çakallı ve Hamza Tosun, operasyondan sonraki tayinlerinin ardından bu kez müdüriyet emrine çekildi.

Son tayinlere göre; operasyonu yapan Mali Suçlarla Mücadele Şube’den Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı iken görevden alınarak Silivri’den Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı yapılan Hamza Tosun, müdüriyet emrine çekildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube’den Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı iken Sancaktepe’ye buradan da Deniz Limanları Şube’den Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı yapılan Mahir Çakallı'da müdüriyet emrine alındı. Operasyonu yapan Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı ve Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç, ilk dalgada müdüriyet emrine alınmıştı.

Trafik şubelerinden sorumlu emniyet müdür yardımcısı olan Murat Şengün ile bazı ilçelerden sorumlu emniyet müdür yardımcıları Hacı Mehmet Aslancan ve Ramazan Emekli de müdüriyet emrine alındı.

Mustafa Yıldırım, Genel Denetleme, Bakım Onarım, Boğaziçi Köprüleri Koruma, Strateji Geliştirme ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nden sorumlu oldu. Mehmet Hasbal, Küçükçekmece, Başakşehir, Esenyurt ve Avcılar’dan, Hüseyin Putur, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri'den, Ömer Duman, Pendik ve Tuzla'dan, Ender Sevim Beyoğlu ve Kağıthane'den, Sezgin Öndem Hassas Bölgeleri Koruma, Turizm ve Deniz Limanı Şube Müdürlüklerinden sorumlu oldu.

Celal Yılmaz, Esenler, Bayrampaşa ve Özel Güvenlik’ten sorumlu olurken, Bülent Köksal, Bölge Trafik, Trafik Denetleme ve Trafik Tescil Şubelerinde görevlendirildi. Servet Yılmaz, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’den, Metin Alper Önleyici Hizmetler ve Koruma Şube’den sorumlu müdür oldu. Yener Ülgütol, Asayiş Şube, Çocuk Şube, Olay Yeri İnceleme ve Güven Timleri’nden Sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı oldu. Ülgütol’a, son görevlendirmede verilmeyen Güven Timleri tekrar verildi.

Mersin’de 21 polisin görev yerleri değişti

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'ndeki 21 kişinin görev yerlerinin de değiştirildiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 4 amir ve 11’i polis memuru ile İstihbarat Şube Müdürlüğünde de 6 polis memuru, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki polis merkezlerinde başka görevlere atandı. Mersin'deki Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü Cemil Uysal ise daha önce görevden alınmıştı.