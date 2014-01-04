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Emniyette tasfiye sürüyor, 7 polis daha görevden alındı

Dört daire başkan yardımcısı, üç şube müdürü daha görevden alındı

04 Ocak 2014 16:37

Arzu Yıldız / Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire başkan yardımcıları Raşit Poyraz ve Mete Cengiz ile aynı daireden bir şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığı’nda da iki daire başkan yardımcısı ve iki şube müdürü görevden alındı. Alınan bilgilere göre, görevden alınan polis şefleri “yürütmeyi durdurma” kararı için idare mahkemesine müracaat edecekler.

17 Aralık yolsuzluk operasyonunun akabinde Türkiye genelinde görev yapan emniyet müdürleri, amirleri, üst düzey polis şeflerinin tasfiyesi sürüyor.  Tasfiyeler bugünde devam etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire başkan yardımcıları Raşit Poyraz ve Mete Cengiz ile aynı daireden bir şube müdürü Elmadağ Polis Okulu’na atandı. Güvenlik Daire Başkanlığı’nda da iki daire başkan yardımcısı ve iki şube müdürü görevden alındı.

Tasfiyelerin devam edeceği öğrenilirken, görevden alınan polis şeflerinin “yürütmeyi durdurma kararı” alınması için idare mahkemesine müracaat edecekleri belirtildi. Tasfiye edilen polislerin yakın çevresine “Görevi kötüye kullanacak bir girişimimiz olmadı. Sadece işimizi yaptık. Onur kırıcı ithamları kabul etmiyoruz. Bu süreçte görevden alınmalar konusunda hukuki mücadelemizi vereceğiz” dedikleri öğrenildi.

 

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