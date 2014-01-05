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Emniyet'te 2 görevden alma daha

Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü görevinden alındı

05 Ocak 2014 16:26

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında Emniyet'te başlayan görevden almalar devam ediyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü  Kubilay Akgün  görevinden alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini iki yıldan bu yana yürüten Özgür Nikbay, görevinden alınarak Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne atandı. Edirne İstanbarat Şube Müdürlüğü görevine ise Babaeski İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Çıldır atandı.

17 Aralık'taki 'rüşvet ve yolsuzluk' operasyonunun ardından yurt genelinde emniyet müdürlüklerindeki görevden almalar Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne de uzandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kubilay Akgün görevden alındı.

Başarılı kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonlarına imza atan Kubilay Akgün Spor Şube Müdürlüğü görevine, Personel Şube Müdürü Zafer Topkaya ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Personel Şube Müdürlüğü görevine ise Eğitim Şube Müdürü Memduh Uysal atandı.

 

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