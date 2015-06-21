Ankara Büyükşehir Belediyesi, AOÇ'deki Başbakanlık hissesini Cumhurbaşkanlığı'na devretti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantıda, Atatürk Orman Çiftliği'nin, Başbakanlık'a ayrılan belediye hissesinin, Cumhurbaşkanlığı adına tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek başkanlığında gerçekleşen toplantıda, oy çokluğuyla, Atatürk Orman Çiftliği'nin, Başbakanlık'a ayrılan belediye hissesinin, Cumhurbaşkanlığı adına tahsis edilmesi kararı alındı.



"Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın, Cumhurbaşkanlığı'na devrine" ilişkin başkanlık yazısında, "8 Nisan 2015 tarih ve 644 sayılı kararı ile Başbakanlık'a yapılan tahsisin iptal edilerek, Yenimahalle İlçesi Orman Çiftliği 63386 ada 6 parseldeki hissenin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hizmet binası olarak kullanılmak üzere, 2 yıl süreyle bedelsiz olarak 5393 Sayılı Kanun'un 75. Maddesinin (d) bendi gereğince Cumhurbaşkanlığı adına tahsis edilmesi ve bu süre içerisinde trampa (takas) yapılması hususunda karar alınması..." ifadeleri yer aldı.



Toplantıda, kararı değerlendiren Gökçek, bunun, hukuki bir formalite olduğunu kaydetti.



Başbakanlık olarak inşa edilen binanın, daha sonra Cumhurbaşkanlığına çevrildiğini belirten Gökçek, "Cumhurbaşkanlığı'na döndüğü için daha önce Başbakanlık'a tahsis etmişken, bunu Cumhurbaşkanlığı'na çevirdik. Bu kadar basit. Medya ve bazı muhalefet liderleri ısrarla 'kaçak saray' olduğunu söylüyorlar. Bu, tamamıyla yalan ve iftira. Burası ruhsatlı olarak inşa edildi ve şu anda ruhsatlı olarak inşa edilmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.



'Yoksul ailelere patates yardımı'

Toplantıda, Ulus tarihi kent merkezi yenileme alanı için hazırlanan yeni plan da onaylandı.



Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yaşayan yoksul, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere patates yardımı yapılmasına ilişkin başkanlık yazısının oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, 11-12 Haziran'da Ankara'da etkili olan aşırı yağışlarda iş yeri, konut ve araçları zarara uğrayan vatandaşlara, 1 milyon lira afet yardımı yapılması kararlaştırıldı.

CHP'li bir belediye meclis üyesinin söz alarak "Ankara'nın parsel parsel satıldığı" iddialarını ifade etmesi üzerine Gökçek, şunları kaydetti:

"Burada hangi konu Belediye Meclisi iradesinin haricinde çıkmıştır? Kaldı ki bu söylenilen konu, özellikle vakıflara ve derneklere yapılan yardımlarla ilgilidir. İlk belediye başkanı olduğum günden bu yana okul ve hastaneyle ilgili tüm istekleri, trafiği engellememek kaydıyla yerine getirelim diye teklif ediyorum. Kaç tane böyle karar var? Paralel yapıya ait olan okul da buraya teklif vermiş. Biz de o planı oylamışız. Bu, onlara kalkıp da doğrudan doğruya peşkeş çekmek mi? Arsa onların, getirmişler teklif vermişler. 13 tane Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle geçen karar buldum. Çankaya ve Yenimahalle Belediyelerinden de oy birliğiyle geçen kararları buldum. Bunun anlamı parsel parsel dağıtmak mı? Dağıtmak, bir yeri birisine peşkeş çekmek demek. Biz nereyi çekmişiz?"