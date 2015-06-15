Mimarlar Odası'ndan parti liderlerine: Kaçak Saray'ı meşrulaştırmayın!

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapılmaya başlanmasından itibaren davalar açan, yapıldıktan sonra da maliyetlerini açıklayarak kamuoyu oluşturan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, siyasi parti liderlerine mektup yazarak, Saray’ın hukuksuz bir şekilde yapıldığını aktardı. HDP, MHP ve CHP liderlerine gönderilen mektupta liderlere Saray’ı meşrulaştıracak bir harekette bulunmamaları çağrısı yapıldı. Mektupta, "Kaçak Saray'ın geleceğine dair açılmış olan uluslararası yarışmanın eylül başında belli olacak sonuçları Türkiye'nin ortak karar sürecinin en önemli araçlarından birisidir. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet Türkiye halklarının ortak iradesinin önemli bir parçası olacaktır" denildi.



Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, parti liderlerine giden mektupta, “Siyaset arenasında hükümetin kurulması sürecinde, Atatürk'ün vasiyeti ve evrensel hukuk ilkeleri ihlal edilerek, vergilerimiz lüks ve şatafata harcanarak, Kaçak Saray ile birlikte haksız ve hukuksuz bir süreç ortaya çıkmıştır. Bu aşamada, hükümeti kurma sürecinde Kaçak Saray'ın meşrulaşmasına olanak sağlayacak bir sürecin içerisinde olmayacağınız inancı, mücadelemize güç katıyor” ifadeleri yer aldı.



Mektupla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Parti liderlerine mektup yazdık. Kaçak Saray’ın hukuksuzluğunu bir kez daha belirterek, Kaçak Saray’ın nasıl kullanılması gerektiğine dair açmış olduğumuz uluslararası yarışma hakkında bilgilendirmede bulunduğumuz mektupta özellikle yarışma sonuçlarını beklemeleri konusunda hassasiyet göstermelerini istedik. Kaçak Saray’ın hukuksuz bir mekân olmasından kaynaklı yeni hükümet ortağı tüm parti liderlerinin hassasiyet göstereceğine inanıyoruz. Aynı şekilde Kaçak saray’ın meşrulaşmasına izin vermeyeceklerine de inanıyoruz” dedi.