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Ak Saray'daki güvenlik toplantısı sona erdi

Toplantıda, Suriye sınırındaki gelişmeler nedeniyle Türkiye’ye sığınanların durumu ve güvenlik meselelerinin ele alındığı öğrenildi

19 Haziran 2015 00:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da yapılan güvenlik toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve ilgili bürokratların katıldığı toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı yapılan toplantıda, Suriye sınırındaki gelişmeler nedeniyle Türkiye’ye sığınanların durumu ve güvenlik meselelerinin ele alındığı öğrenildi.

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