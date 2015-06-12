Erdoğan, Baykal ve Kılıçdaroğlu'nun Ak Saray vetosuna 'hay hay' demiş!

CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçtiğimiz çarşamba günü (10 Haziran 2015) Türkiye gündemine damga vuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı sürpriz görüşmenin perde arkasını anlattı. Baykal, buluşmanın Ak Saray yerine neden Dışişleri Konutu'nda yapıldığı sorusuna "Ben bir eski dışişleri bakanı olarak alıştığım bir ortamda konuşmayı tercih ettim. Bir deplesman durumuna düşmeyelim diye kendimi Dışişleri Konutu'nda daha rahat hissettim. Yani onu söyleyeyim. Bir çekişme konusu olmadı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşurken o da bu konuda aynı duyarlılıktaydı. Ve bu teklif edildiği zaman hayır olmaz, şurda yapalım burda yapalım diyen olmadı. Hay hay denildi ve ona göre düzen tutuldu" yanıtını verdi.

Cüneyt Özdemir'in sunduğu Kanal D Ana Haber'e konuk olan Baykal'ın açıklamalarına ilişkin video şöyle: