Baykal görüşmeyi anlattı: AKP ile koalisyon kurulması yolsuzlukların üstüne gidilmesine engel değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hakkında bilgi veren CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, kimlik siyaseti sebebiyle CHP-MHP-HDP koalisyonunun gerçekleşmediğini söyledi. Baykal, Erdoğan'ın erken seçimi de doğal bir sonuç olarak gördüğünü belirtti.

Baykal, Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda Erdoğan ile görüşmesi hakkında detayları verdi. Baykal, Kanal D'ye yaptığı açıklamada MHP ve HDP'nin bir araya gelmeyişinin AK Parti'siz bir koalisyonu mümkün kılmadığını söyleyerek AKP-CHP yakınlaşmasına dair ipucu verdi. Kendisinin koalisyon görüşmesi yapmaya yetkisi olmadığını söyleyen Baykal, Erdoğan'ın erken seçim konusunda kendi görüşmesi ile bugün yaptığı konuşma arasında tutum değişikliği olduğunu savundu.

Baykal, görüşmenin kendi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşmemesinin bir çekişmeye sebep olmadığını söyledi ve ne hakkında konuştuklarını şöyle izah etti;

"Türkiye’nin bu ortamında ne yapmak lazım bunu konuştuk. Koalisyon görüşmesi için gitmedim. Herhangi bir yetkiyle de gitmedim. 'Niye beni çağırdı?' dedim kendime. Herhalde meclis başkanlığına vekalet edeceğim diye. Bir de yıllarca siyasette bulunduğum için... Görüşme koalisyon görüşmesi şeklinde geçmedi. Zaten ne benim ne de onun yetkisi yok. Onun görevi kurulan koalisyonu onaylamak. İnsanlar uzun süre iktidarda olunca söylenmesi gereken her şeyi etrafındakilerden duyması mümkün değil. Önemli olan şeyleri söyledim. İktidarı aynı şeyleri duyma tutsaklığından kurtarmaktan lazım."

'AKP'nin önemli bir bagajı var'

Baykal Muhalefetin olmazsa olmaz şartı olan yolsuzluk iddialarının AKP'nin önemli bir bagajı olduğunu savundu ve AKP'siz bir koalisyonun gerçekleşmediğini belirtti;

"Partilerin programları birbiriyle örtüşüyor ama hükümetle örtüşmüyor. Sorun burada. Bir seçim yapıldı. AKP’nin önemli bir bagajı var. Muhalefetin haklı olduğunu kabul edemediği haklı olarak yükleri var. Üç muhalefet partisi bir araya gelip koalisyon kurabilse bir sıkıntı yok. Ama kimlik siyasetleri nedeniyle bu olmuyor.Yarın AKP ile bir koalisyon kurulsa bu yolsuzlukların üzerine gitmeye engel değil. Parti gruplarının gücü ile alakalı bir durum bu."

Deniz Baykal erken seçim ihtimaline ilişki ise "Dün sayın Cumhurbaşkanı koalisyon kurulamamasında erken seçimi doğal sonuç gibi görüyordu, bugünkü konuşmasında bakışı farklı gibi" dedi.