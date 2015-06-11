T24 LogoT24 Logo
Politika

Baykal görüşmeyi anlattı: AKP ile koalisyon kurulması yolsuzlukların üstüne gidilmesine engel değil

'Erdoğan, erken seçimi doğal bir sonuç olarak görüyor'

11 Haziran 2015 23:12

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hakkında bilgi veren CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, kimlik siyaseti sebebiyle CHP-MHP-HDP koalisyonunun gerçekleşmediğini söyledi. Baykal, Erdoğan'ın erken seçimi de doğal bir sonuç olarak gördüğünü belirtti.

Baykal, Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda Erdoğan ile görüşmesi hakkında detayları verdi. Baykal, Kanal D'ye yaptığı açıklamada MHP ve HDP'nin bir araya gelmeyişinin AK Parti'siz bir koalisyonu mümkün kılmadığını söyleyerek AKP-CHP yakınlaşmasına dair ipucu verdi. Kendisinin koalisyon görüşmesi yapmaya yetkisi olmadığını söyleyen Baykal, Erdoğan'ın erken seçim konusunda kendi görüşmesi ile bugün yaptığı konuşma arasında tutum değişikliği olduğunu savundu.

Baykal, görüşmenin kendi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşmemesinin bir çekişmeye sebep olmadığını söyledi ve ne hakkında konuştuklarını şöyle izah etti;

"Türkiye’nin bu ortamında ne yapmak lazım bunu konuştuk. Koalisyon görüşmesi için gitmedim. Herhangi bir yetkiyle de gitmedim. 'Niye beni çağırdı?' dedim kendime. Herhalde meclis başkanlığına vekalet edeceğim diye. Bir de yıllarca siyasette bulunduğum için... Görüşme koalisyon görüşmesi şeklinde geçmedi. Zaten ne benim ne de onun yetkisi yok. Onun görevi kurulan koalisyonu onaylamak. İnsanlar uzun süre iktidarda olunca söylenmesi gereken her şeyi etrafındakilerden duyması mümkün değil. Önemli olan şeyleri söyledim. İktidarı aynı şeyleri duyma tutsaklığından kurtarmaktan lazım."

 

'AKP'nin önemli bir bagajı var'

 

Baykal Muhalefetin olmazsa olmaz şartı olan yolsuzluk iddialarının AKP'nin önemli bir bagajı olduğunu savundu ve AKP'siz bir koalisyonun gerçekleşmediğini belirtti;

"Partilerin programları birbiriyle örtüşüyor ama hükümetle örtüşmüyor. Sorun burada. Bir seçim yapıldı. AKP’nin önemli bir bagajı var. Muhalefetin haklı olduğunu kabul edemediği haklı olarak yükleri var. Üç muhalefet partisi bir araya gelip koalisyon kurabilse bir sıkıntı yok. Ama kimlik siyasetleri nedeniyle bu olmuyor.Yarın AKP ile bir koalisyon kurulsa bu yolsuzlukların üzerine gitmeye engel değil. Parti gruplarının gücü ile alakalı bir durum bu."

Deniz Baykal erken seçim ihtimaline ilişki ise "Dün sayın Cumhurbaşkanı koalisyon kurulamamasında erken seçimi doğal sonuç gibi görüyordu, bugünkü konuşmasında bakışı farklı gibi" dedi.

ETİKETLER

erdoğanbaykalgörüşmeçankayayolsuzlukkoalisyon

İlgili Haberler

Baykal, Erdoğan'la yaptığı sürpriz görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ile buluştu

Deniz Baykal'ın Ankara'daki görüşme trafiği devam ediyor

İşte Erdoğan Baykal görüşmesinin perde arkası

İddiaya göre Erdoğan görüşmede, Bahçeli ya da Demirtaş'a hükümet kurma görevini tevdi edeceğine ilişkin hiçbir işaret vermedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24