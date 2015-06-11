İşte Erdoğan Baykal görüşmesinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal arasındaki görüşmenin ayrıntıları kulislere yansımaya başladı. CHP kulislerine yansıyanlara göre, Erdoğan hükümet kurma görevini ilk olarak AKP lideri Ahmet Davutoğlu'na verecek. Ancak Davutoğlu hükümeti kuracak çoğunluğu bulamazsa, bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hükümet kurma görevi tevdi edilecek. Görüşmeden yansıyan bilgiler ise, Erdoğan'ın Davutoğlu ya da Kılıçdaroğlu hükümet kurmayı başaramazlarsa, erken seçim seçeneğine odaklanacağına işaret ediyor. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Baykal görüşmesinde, MHP lideri Devlet Bahçeli ya da HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a hükümet kurma görevini tevdi edeceğine ilişkin hiçbir işaret vermedi.

Baykal ‘gizli görüşme istemem’ dedi

Hürriyet’ten Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, Erdoğan Baykal görüşmesinin ayarlanması ise, dün gece yarısında Baykal'la Cumhurbaşkanlığı'ndan temasa geçilmesi ile başladı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme talebine prensipte evet demekle birlikte, "gizli görüşme yapmayacağını" bildirdi, Cumhurbaşkanlığı'nın bu görüşmeyi kamuoyuna açıklamasını şart koştu.

Baykal, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen telefonun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile temasa geçmeye çalıştı. Ancak saat geç olduğundan, ancak bu sabah saat 08.00 sularında kendisiyle, partideki özel kalem müdürü aracılığıyla temasa geçti ve Erdoğan'ın daveti konusunda bilgi verdi.

Yine CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre, görüşmenin nerede yapılacağı konusunda da Baykal ve Cumhurbaşkanlığı arasında görüşmenin "nerede yapılacağı" da ele alındı. Baykal, Saray'a gitme alternatifi üzerinde durmayınca, görüşmenin Dışişleri Bakanlığı resmi ikametgahında olması üzerinde uzlaşıldı.

Her şey görüşüldü

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Erdoğan-Baykal görüşmesinde tek bir gündem olmadı. Görüşme "ucu açık" gerçekleşti. Dolayısıyla, koalisyon çalışmalarından, seçim sonuçlarına kadar her türlü konu ele alındı.

Edinilen bilgiye göre Baykal, görüşmede Türkiye'deki seçimlerde ortaya çıkan tablo karşısında "bir an önce istikrar getirecek çözümün bulunmasının önemine" vurgu yaptı. Baykal, "Bu konuda herkesin sorumluluğu var. Bu sorumluluk yerine getirilmeli" dedi.

Koalisyon konusu açıldığında ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "tüm koalisyon modellerine karşı açık olduğu, saygıdeğer bulduğu" mesajını verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Baykal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği bilgide, görüşmede erken seçim ihtimali üzerinde de durulduğunu, ancak kendisinin "erken seçimin doğru olmayacağını" Cumhurbaşkanı'na söylediğini de ifade etti.

Baykal'ın Erdoğan'a, "erken seçim olursa tüm 2015 yılı kaybedilir. Üstelik yapılacak bir erken seçimden de yine bir istikrar tablosu çıkması garanti olmaz" dediği öğrenildi.

'Azınlık hükümeti düşüncesi yok'

Yine CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre, Baykal CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde, Erdoğan'ın "azınlık hükümeti düşüncesi olmadığını" aktardığını da söyledi.