Yeni Şafak yazarı, Erdoğan'la görüşen Baykal'a Twitter’da şiir yazdı!

Erasmus öğrenci değişim programını ahlaksızlıkla eşleştirip “Orgasmus” diyerek gündeme gelen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal görüşmesinin ardından Baykal için Twitter’da şiir yazdı.
Yusuf Kaplan’ın Deniz Baykal için yazdığı şiir şöyle:
“Baykal,
Minaresiz şehir Ankara’da
Fellik fellik cami arayan
Cuma’ları kaçırmayan yerli biri.
Baronlara boyun eğmedi
‘Kaset’ le gönderildi.”
Twitter hesabından yazdığı şiiri paylaşan Kaplan daha sonra yazdığının anlaşılmadığını öne sürerek tweeti sileceğini duyurdu ve sildi.