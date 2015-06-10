Yeni Şafak yazarı, Erdoğan'la görüşen Baykal'a Twitter’da şiir yazdı!

Baykal: Muhalefetin oluşturacağı bir koalisyona Erdoğan'ın itirazının olmadığını gördüm

'Cumhurbaşkanı’nın Meclis’e geçici başkan olarak görev yapacak bir milletvekili olarak meclis çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme yapma ihtiyacı çerçevesinde gerçekleşti'