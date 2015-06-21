'Ak Saray'ın Cumhurbaşkanlığı'na devri yapılıyor

Kayıtlarda “Başbakanlık” olarak yer alan ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikame ettiği saray, Cumhurbaşkanlığı’na devrediliyor.

Yüksek maliyetiyle Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Ankara Beştepe’deki sarayın Cumhurbaşkanlığı’na devredileceği ortaya çıktı.

Sözcü'nün ulaştığı belgeye göre, sarayın Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan ve iki ay önce Başbakanlığa tahsis edilen 8 bin 406 metrekarelik bölümü Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı’na verilecek.

2 yıl süreyle ve bedelsiz

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 8 Nisan 2015’te, 644 sayılı kararla, üzerinde sarayın bir bölümünün de bulunduğu araziyi Başbakanlık’a devretmişti. 2 ay sonra ise bu kez ilk karar iptal ediliyor ve arazi Cumhurbaşkanlığı’na veriliyor. Meclis toplantısında ele alınacak olan kararda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Osman Özbayrak ile Genel Sekreter Aslan Balcı’nın imzası bulunuyor. Gökçek’in de onayladığı ve AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla benimsenmesi beklenen 17 Haziran 2015 tarihli ve 1726-10943 sayılı kararda şöyle deniliyor: “08.04.2015 tarihli 644 sayılı karar ile Başbakanlık’a yapılan tahsisin iptal edilerek, Yenimahalle İlçesi Orman Çiftiliği 63386 ada ve 6 parseldeki hissenin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hizmet binası olarak kullanılmak üzere 2 yıl süre ile bedelsiz olarak Cumhurbaşkanlığı adına tahsis edilmesi ve bu süre içerisinde trampa yapılması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havale edilmesini arz ederim.” CHP Belediye Meclis Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, “2 ay önce alınmış karar var. Ona da karşı çıkmıştık. Şimdi de bir başka karar veriliyor. 2 ay içerisinde ne oldu? Yangından mal kaçırıyorlar” dedi.