Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu: 12 Eylül darbecilerinin bile yapmadığı şekilde AYM'nin varlığı sorgulamak son derece tehlikeli

CHP İstanbul Milletvekili Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, “12 Eylül darbecilerinin bile yapmadığı şekilde Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) varlığını ve işlevini sorgulamak, Türkiye Cumhuriyeti’ni tamamen hukuk dışına çıkarma iradesi ile özdeşleşmektedir ve bu bakımdan son derece tehlikelidir” dedi.

Kaboğlu yazılı açıklamasında, “12 Eylül darbecilerinin bile yapmadığı şekilde AYM’nin varlığını ve işlevini sorgulamak, Türkiye Cumhuriyeti’ni tamamen hukuk dışına çıkarma iradesi ile özdeşleşmektedir ve bu bakımdan son derece tehlikelidir. Hatırlatalım ki, AYM’nin güncel anayasal statüsü, Fas ve Tunus Anayasa Mahkemelerinin gerisindedir” ifadelerini kullandı.

Kaboğlu, AYM’nin, “artan iş yükü nedeniyle çok gecikmeli kararlar verdiğini ve bunlar arasında özgürlükler lehine olanların sayısının çok sınırlı kaldığını” söyleyerek, buna rağmen, son yıllarda AYM’nin özellikle yürütme çevrelerinin hedefi haline geldiğini savundu.

Ne olmuştu?

AYM'nin 'Şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz' hükmünü iptal etmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" ifadelerini kullanmıştı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik yaptığı açıklamasına isim vermeden yanıt vermişti. Arslan, "Yargı kararından ziyade kararı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği, zira eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı açıktır" açıklamasını yapmıştı.

Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunmuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli'nin çağrısına destek vererek, "TBMM bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım" açıklamasını yapmıştı.

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