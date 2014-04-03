Twitter açıldı

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından TİB, Twitter'a erişim engellemesini kaldırdı. Yapılan teknik düzenlemenin ardından siteye erişim iki hafta sonra kademeli olarak kaldırılmaya başlandı.

TİB'in Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamaya koymak için sitesinde bulunan, Twitter'e yönelik tedbir amaçlı erişim engeline yönelik mahkeme kararını kaldırdığı belirtildi.

TİB'in mahkeme kararlarını sitesinden kaldırması sonrası Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ulaştırma Bakanlığı engellemenin kaldırıldığı duyuruldu.

Teknik düzenlemenin ardından Twitter'a erişim kademeli olarak kaldırılmaya başlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bugün ulaşmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Anayasa Mahkemesi, dün aldığı kararla Twitter'a erişim engelinin kaldırılması gerektiğine hükmetmişti.

Twitter'ın engellenmesiyle ilgili bireysel başvuruları görüşen Yüksek Mahkeme, "Erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali" anlamına geldiğine oybirliğiyle karar vermişti.

Gerekçeli kararda "Twitter.com sitesine erişimin tamamen engellenmesini öngören işlemin kanuni dayanağının bulunmadığı ve bu sosyal paylaşım sitesine erişimin kanuni dayanağı olmaksızın ve sınırları belirsiz bir yasaklama kararı ile engellenmesinin demokratik toplumların en temel değerlerinden biri olan ifade özgürlüğüne ağır bir müdahale olduğu açıktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye'de 15 milyon aktif kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim, 21 Mart gecesi engellenmişti.

Gelişmeden 5 gün sonra Ankara 15. İdare Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Ankara Barosu'nun başvurusu üzerine TİB kararının yürütmesini durdurmuştu.