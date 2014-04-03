ABD: AYM'nin Twitter kararı hemen uygulamaya koyulmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, Anayasa Mahkemesi'nin, Twitter yasağını kaldırma kararının bir an önce uygulanması gerektiğini söyledi.

Harf, günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen, Türkiye'deki Twitter yasağı ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "Biz açıkça Twitter yasağının sona ermesi gerektiğini söyledik. Bu yasağı bitirecek herhangi bir mahkeme kararının da derhal uygulanması gerekir. Bugün (dün) bir mahkeme kararı çıktı ve bir an önce bu karara uyulması gerek" dedi.

Harf, Türkiye'de YouTube'a getirilen yasağa da kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

'Çok güzel haber'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone de Anayasa Mahkemesi'nin Twitter yasağının kaldırılmasına ilişkin kararını ‘great news’ (çok güzel haber) şeklinde yorumladı.

Ricciardone ev sahipliği yaptığı bilimsel bir toplantıda hurriyet.com.tr’nin sorusu üzerine Anayasa Mahkemesi’nin kararı mükemmel bu çok iyi haber dedi.