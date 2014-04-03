Twitter: Anayasa Mahkemesi'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Twitter'ın Türkiye'de bir an önce erişime açılmasını umuyoruz" denildi.

Anayasa Mahkemesinin Twitter'ın açılması yönünde verdiği kararı ABD'yi de memnun etti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone karar için "çok iyi haber" dedi.

Büyükelçi Ricciardone, rezidansında düzenlediği toplantıda konuştu; Yüksek Mahkeme kararının mükemmel olduğunu söyledi, "çok iyi haber" diye ekledi.

Ricciardone'nin açıklamasından kısa süre sonra ABD Büyükelçiliği'nin Ttwitter hesabından da "kararı memnuniyetle karşıladık" mesajı paylaşıldı.

Benzer açıklama İngiltere Büyükelçiliği'nden de geldi.

Elçiliğin Twitter hesabından "Birleşik krallık, Twitter erişim yasağının kaldırılması yönündeki Anayasa Mahkemesi kararını memnuniyetle karşılamaktadır" denildi.

Anayasa Mahkemesi, Twitter'ın engellenmesiyle ilgili yapılan başvurularda başvurucuların haklarının ihlal edildiğine karar vermiş, Yüksek Mahkeme, gereğinin derhal yapılması için kararı, TİB ve Ulaştırma Bakanlığına göndermişti.