T24 LogoT24 Logo
Gündem

Twitter: Anayasa Mahkemesi'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Anayasa Mahkemesinin Twitter'ın açılması yönünde verdiği kararı ardından, Twitter'dan 'memnuniyetle karşılıyoruz' açıklaması geldi

03 Nisan 2014 13:20

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Twitter'ın Türkiye'de bir an önce erişime açılmasını umuyoruz" denildi.

Anayasa Mahkemesinin Twitter'ın açılması yönünde verdiği kararı ABD'yi de memnun etti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone karar için "çok iyi haber" dedi.

Büyükelçi Ricciardone, rezidansında düzenlediği toplantıda konuştu; Yüksek Mahkeme kararının mükemmel olduğunu söyledi, "çok iyi haber" diye ekledi.

Ricciardone'nin açıklamasından kısa süre sonra ABD Büyükelçiliği'nin Ttwitter hesabından da "kararı memnuniyetle karşıladık" mesajı paylaşıldı.

Benzer açıklama İngiltere Büyükelçiliği'nden de geldi.

Elçiliğin Twitter hesabından "Birleşik krallık, Twitter erişim yasağının kaldırılması yönündeki Anayasa Mahkemesi kararını memnuniyetle karşılamaktadır" denildi.

Anayasa Mahkemesi, Twitter'ın engellenmesiyle ilgili yapılan başvurularda başvurucuların haklarının ihlal edildiğine karar vermiş, Yüksek Mahkeme, gereğinin derhal yapılması için kararı, TİB ve Ulaştırma Bakanlığına göndermişti.

ETİKETLER

twitteranayasa mahkemesikararfrancis ricciardone

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü: 176 ölü...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24