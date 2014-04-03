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Dünya
Deutsche Welle

Twitter beklemede

Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen Twitter'a erişim engelinin kaldırılmaması üzerine Cumhurbaşkanı Gül, bir an önce yasağın kalkmasını talep etti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise kararın incelendiğini açıkladı.

03 Nisan 2014 19:40


Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin dün açıkladığı Twitter'a erişim engelinin 'hak ihlâli' olduğu yönündeki kararına rağmen Türkiye'de siteye erişimin hala sağlanamıyor oluşu tartışmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kuveyt’ten ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Twitter ve Youtube'un erişime açılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Gül daha önce de yasakların kaldırılmasını talep etmiş, Twitter'dan bu yönde bir paylaşımda bulunmuştu.

New York'ta basın mensuplarına konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Anayasa Mahkemesi kararının incelendiğini ifade etti. Davutoğlu, Türkiye’de Twitter ve Youtube'un iletişim özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik bir politika olmadığını belirtti.

‘Tartışılır ve bir karara varılır’

Davutoğlu, Türkiye'nin kendi hukuk sistemi içinde bir işleyişi olduğuna dikkat çekerek, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın hukuki bir karar olduğunu belirterek, bunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Davutoğlu ayrıca Türkiye'nin kendi iç hukuk sisteminde durumun farklı olduğunu vurgulayarak, iç hukuk sisteminde tartışılıp, bir karara varılacağını ifade etti.

Türkiye'de daha önce Ankara 15'inci İdare Mahkemesi de Twitter yasağının kaldırılmasına karar vermişti. Kararın uygulamaya geçirilmesi için 30 gün süre bulunuyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi kararlarında böyle bir süre gözetilmiyor ve kararın hemen uygulanması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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