T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Aktay: Anayasa Mahkemsi'nin Twitter kararı gayrimilli

Anayasa Mahkemesi’nin twitter yasağını 'ifade özgürlüğüne yönelik ağır müdahale ve ‘hak ihlali’ gören kararına AKP'den tepki geldi

03 Nisan 2014 19:05

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'dan Anayasa Mahkemesi'ni ağır sözlerle eleştirdi. Aktay, "Aldıkları karar gayrimilli. 2-3 adam twitera giremedi diye alelacele karar aldılar. Ne kadar lüzumsuz işlerle uğraşıyorlar."

Anayasa Mahkemesi’nin twitter yasağını “ifade özgürlüğüne yönelik ağır müdahale ve ‘hak ihlali’ gören kararına AKP'den tepki geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Yasin Aktay, yüksek mahkeme kararını “gayri milli” ve Türkiye ’nin çıkarlarına aykırı bulduğunu söyledi. Beyaz TV’de “Basın Kulisi” programına katılan Yasin Aktay, Anayasa Mahkemesine tepkisini şu sözlerle gösterdi:” Önünde sayısız dava var iken daha birkaç günlük konuyu karara bağlıyor. Bu ibretlik bir karardır. Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı bir şirket (Twitter) arasında ihtilaf var. Böyle bir kavgada alınmış olan karar milli değildir. Milli menfaatlere göre hareket edilmemiştir. Bende sonsuz bir hayal kırıklığı yaratmıştır. İyi niyetli bulmuyorum. Bir sürü hak ihlalleri var iken 2-3 adam twittera girememiş diye alelacele karar alınıyor. Ne kadar lüzumsuz işlerle uğraşıyorlar”

ETİKETLER

yasin aktaytwiteryüksek mahkeme kararıbasın kulisimilli menfaatlerifade özgürlüğü

İlgili Haberler

Anayasa Mahkemesi: Twitter yasağı ifade özgürlüğü ihlali, sitenin kapatılmasına ilişkin yargı kararı yok, derhal gereği yapılsın

Anayasa Mahkemesi: Twitter'ın engellenmesi ifade özgürlüğünün ihlali. İdari yargının yasağı durdurma kararı hâlâ uygulanmadı. Yasaklamaya gerekçe gösterilen mahkeme kararları Twitter'ın tamamen engellenmesini içermiyor

Financial Times: Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararı hükümete darbe

Financial Times, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter yasağının kaldırılmasına ilişkin verdiği kararı 'AKP'ye darbe' olarak yorumladı

ABD: AYM'nin Twitter kararı hemen uygulamaya koyulmalı

Anayasa Mahkemesi'nin Twitter yasağının kaldırılmasına ilişkin verdiği karara ABD'den destek geldi

Twitter: Anayasa Mahkemesi'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Anayasa Mahkemesinin Twitter'ın açılması yönünde verdiği kararı ardından, Twitter'dan 'memnuniyetle karşılıyoruz' açıklaması geldi

AKP: Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararı çelişkilerle dolu

AKP'li Şentop: Twitter tarafından kaldırılmadığı için uygulanıyor gene yasaklama içerik yasağı, URL bazlı yasak Türkiye tarafından Twitter’da yapılamadığı için genel yasaklama yoluna gidildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24