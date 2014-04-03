AKP'li Aktay: Anayasa Mahkemsi'nin Twitter kararı gayrimilli

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'dan Anayasa Mahkemesi'ni ağır sözlerle eleştirdi. Aktay, "Aldıkları karar gayrimilli. 2-3 adam twitera giremedi diye alelacele karar aldılar. Ne kadar lüzumsuz işlerle uğraşıyorlar."

Anayasa Mahkemesi’nin twitter yasağını “ifade özgürlüğüne yönelik ağır müdahale ve ‘hak ihlali’ gören kararına AKP'den tepki geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Yasin Aktay, yüksek mahkeme kararını “gayri milli” ve Türkiye ’nin çıkarlarına aykırı bulduğunu söyledi. Beyaz TV’de “Basın Kulisi” programına katılan Yasin Aktay, Anayasa Mahkemesine tepkisini şu sözlerle gösterdi:” Önünde sayısız dava var iken daha birkaç günlük konuyu karara bağlıyor. Bu ibretlik bir karardır. Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı bir şirket (Twitter) arasında ihtilaf var. Böyle bir kavgada alınmış olan karar milli değildir. Milli menfaatlere göre hareket edilmemiştir. Bende sonsuz bir hayal kırıklığı yaratmıştır. İyi niyetli bulmuyorum. Bir sürü hak ihlalleri var iken 2-3 adam twittera girememiş diye alelacele karar alınıyor. Ne kadar lüzumsuz işlerle uğraşıyorlar”