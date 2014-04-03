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AKP: Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararı çelişkilerle dolu

AKP'li Şentop: Twitter tarafından kaldırılmadığı için uygulanıyor gene yasaklama içerik yasağı, URL bazlı yasak Türkiye tarafından Twitter’da yapılamadığı için genel yasaklama yoluna gidildi

03 Nisan 2014 14:31

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, CHP'nin kendi kurduğu seçim sisteminin 30 Mart gecesi çöktüğünü iddia ederek, ''CHP seçim akşamı kendi seçim sistemlerinde sorun yaşamışlar mıdır? Yaşadılarsa bir kurumun müdürünü çağırmışlar mıdır?'' diye sordu. Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'ın yasaklanmasının hak ihlali olduğuna yönelik kararını da eleştiren Şentop, ''AYM'nin kararı çelişkilerle dolu'' dedi.

CNNTürk'te gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Şentop, şunları söyledi:

 

AYM'nin kararı çelişkilerle dolu

 

AYM’nin kararı çelişkilerle dolu karardır. Twitter’la ilgili mahkeme kararı yok genel yasaklamayla. Doğrudur. Genel yasaklama o mahkeme kararıyla yasaklanan içerikler Twitter tarafından kaldırılmadığı için uygulanıyor gene yasaklama içerik yasağı, URL bazlı yasak Türkiye tarafından Twitter’da yapılamadığı için genel yasaklama yoluna gidildi.

 

Şirket Türkiye’deki hukuk sistemine uymadığı için bu yola gidildi

 

İfade hürriyeti amenna ama anayasada kişisel hakların korunması var.  Kişilerine mahremiyetinin korunması zikredilir. İki hak arasında denge kurulmalı. İkisi aynı anda olmuyorsa bir tercihte bulunmalı. Mahkeme de kişinin özel hayatına mahremiyeti tercih etmelidir.

 

AYM’ye bireysel başvuru yapıldı, AYM genel karar aldı

 

AYM’ye başvuru bireysel. Mahkemenin başvuran 3 kişi ise o 3 kişi için Twitter açılmalı diye karar vermeli.

3 kişi için AYM bireysel başvuruya yanıt veriyor. Genel karar vermiyor. Ama elbette mahkeme kararı uygulanmalı ama nasıl uygulanır

AYM 3 kişinin başvurusunda genel bir karar veriyor. Bunu tartışmak lazım. AYM’nin de bunu nasıl yaptığına ilişkin gerekçe ortaya koymalı. Kendi açıklamalarında yok.

 

CHP kaybettiği seçimlere itiraz ediyor

 

CHP’nin siyasi geleneğidir kaybettiği seçime itiraz etmek. 1954’de CHP seçimi kaybetmiş. Hürriyet’in manşetleri var. 14 ilde CHP seçime itiraz ediyor. Üzerine şaibe düşürmek için elinden ne geliyorsa yapıyor CHP.

 

Bir parti 'Seçim yenilensin' dedi diye seçim yenilenmez

 

Bir parti seçim yenilensin dedi diye seçim yenilenmez. Seçim hukukunda somut gerekçelerle başvuruyorsunuz. Sandık yeniden sayılsın dediniz diye sayılmıyor. Gerekçelere bakılır.

Ankara’da yapılan başvuruların büyük kısmı reddedildi İlçe Seçim Kurulları tarafından. Niye? Çünkü gerekçe yok. CHP kendi yeteneksizliğini başkalarına yıkmakta, başkalarına kabahat atmak bakımından çok başarılı bir politika üretiyor.

 

CHP seçim sistemleri çöktüğü için genel merkeze kimi çağırdı?

 

CHP bir seçim sistemi kurdu. YSK kaldırılmasını istedi. Çünkü güncel seçim bilgilerini yükleyememişler. CHP seçim akşamı kendi seçim sistemlerinde sorun yaşamışlar mıdır? Yaşadılarsa bir kurumun müdürünü çağırmışlar mıdır?

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